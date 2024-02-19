Kansere yenik düşen polise son veda: Babasını beresiyle uğurladı
KOCAELİ - Akciğer kanserine yenik düşen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi İbrahim Ayduğaniçin tören düzenlendi. Ayduğan'ın oğlunun babasının beresini takarak katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı.
Uzun süredir akciğer kanseri sebebiyle tedavi gören Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 25 yıllık polis memuru İbrahim Ayduğan(50), iki gün önce Derince Yenikent Mahallesi'nde ikamet ettiği evinde rahatsızlandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayduğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Ayduğan'ın cenazesi resmi tören için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele Merkez kampüsüne getirildi.
Babasının beresiyle törene katıldı
İbrahim Ayduğan'ın oğlu Oğulcan Ayduğan törene babasının beresini takarak katıldı. Güçlükle ayakta duran Ayduğan'ın eşi Nimet Ayduğan ise gözyaşlarına hakim olmadı. Anne Şadiye Alpak ise gözyaşları içinde oğlunun tabutunu öptü.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt törende hazır bulundu. Protokol üyeleri aileye taziye dileklerini iletti. Ayduğan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua edilerek helallik istendi.
Törenin ardından polis memuru İbrahim Ayduğan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine gönderildi. Ayduğan'ın polislik mesleğine 1999'da Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde başladığı, 2007'de ise Kocaeli'de görevlendirildiği öğrenildi.
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