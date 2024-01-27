Kars kara teslim oldu: 69 köy yolu ulaşıma kapandı

KARS - Kars kara teslim, kar yağışı ve tipiden 69 köy yolu ulaşıma kapanırken, kentte araçlar kara gömüldü.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Kars'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapatırken, belediye ekipleri ise kaldırımların karını temizledi.

"Kar olmadan Kars olmaz"

Kars'a karın yakıştığını ifade eden Yakup Orhan Tan, "Çok güzel oldu, istediğimiz şekilde oldu. Biliyorsunuz kar olmadan, Kars olmaz" dedi.

"Karın yağmasıyla şehrimiz şenlendi"

Kar yağışından dolayı iş yerinin önünün karını temizleyen Abubekir Keleş, "Yöremizin olmazsa olmazlarından birisi kardır. Kar aynı zamanda berekettir, rahmettir. Karın yağmasıyla şehrimiz şenlendi. Allah'a hamd olsun geçte olsa çok güzel bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. İnşallah önümüzdeki yaz ayları bu karın vesilesiyle daha bereketli, daha verimli olur. İnsanlarımızda bu bereketten yararlanarak daha çalışkan bir vaziyette ülkemize, milletimize, devletimize yararlar sağlarlar düşüncesindeyim" diye konuştu.

"Bol bol fotoğraf çekildiler"

Kar yağışı olumsuzlukların yanında kente gelen misafirlerin de eğlencesi oldu. Tur operatörleri aracılığıyla Kars'a gelen vatandaşlar, tarihi Kars Kalesi'nin bulunduğu Bedesten Bölgesi'ne gelerek burada karın keyfini çıkardı. Tarihi mekanların önünde bol bol fotoğraf çekilen vatandaşlar, kar altında gönüllerince eğlendi.

"Kar 69 köy yolunu ulaşıma kapadı"

Kar yağışı ve tipiden dolayı Kars genelinde 69 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kars'ta kar yağışı ve tipiden merkeze bağlı 4 köy, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 14, Digor'da 7,Sarıkamış'ta 18, Selim'de 15 ve Susuz'da 8 olmak üzere toplam 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Köy yollarının açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerinin çalışmalarını bölgede etkili olan tipi zaman zaman aksatıyor. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.