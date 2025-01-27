Kartal'da 14. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal'da 14. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu Düzenlendi

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Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 14. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu, bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Uğur Mumcu'nun anısına yapılan koşuda sporcular 10 kilometrelik parkurda mücadele etti.

27.01.2025 10:50  Güncelleme: 10:57
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Kartal'da 14. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu düzenlendi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 14. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, bin 500 sporcu 10 kilometrelik parkurda ter döktü.

Kartal Belediyesi tarafından araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun anısına '14. Uğur Mumcu Anma Koşusu' düzenlendi. Lisanslı koşucuların yanı sıra amatör sporcular ve her yaştan sporsever katıldı. Kartal Meydan'da bir araya gelen bin 500 sporcu, 10 kilometre boyunca kıyasıya mücadele etti.

"Uğur Mumcu'yu anlamaya ve onun uğruna koşmaya devam ediyoruz"

Koşuyu yakından takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Üzerinden yıllar geçmesine rağmen ülkenin vicdanı olan, halkın vicdanı olan Uğur Mumcu'nun koşusunu Kartal'da 14. defa yapıyoruz. Aydınlanmanın öncüsü olan Uğur Mumcu'yu anlamaya ve onun uğruna koşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu tüm şartlarda adaleti aramaya, vicdanı aramaya, iyi işler yapmaya devam etmek için etkinlikler yapmaya, koşmaya ve hep birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Buraya katılan bütün sporculara şükranlarımı sunuyorum. Sporun birleştirici gücüyle karanlığa karşı aydınlanma için koşmaya ve mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

"Her sene katılmak istiyorum"

Koşuya katılan İranlı sporculardan Ariana Naziri, " Üsküdar'dan katılıyorum. Bugün arkadaşımla geldik. 10 kilometre koştuk. Güzel, çok iyi" dedi. Negin Gahvarehchi ise, " İstanbul'da yaşıyorum. Bugün 10 kilometre koştum. Maalesef rekorumu tamamlamadım ama iyi koştum. Çok eğlendim ve çok mutluyum. Koşmak ne güzel" diye konuştu. Emel Alagöz bir vatandaş, "Uğur Mumcu'yu çok iyi hatırlıyorum. Çok değerli bir insandı. Böyle bir koşuda bulunmak da benim için çok önemli. Çok mutluyum" dedi. Beylikdüzü'nden katılan Gülin Özmen Keskin, "Bu özel günde bu etkinliğin olması gerçekten çok mutluluk verici. Bu etkinlikte en iyi süremi yaptım ve her sene katılmak istiyorum. Uğur Mumcu'yu da bu şekilde anmış olduk. Yine olsa yine geleceğim. Teşekkürler Kartal Belediyesi'ne" dedi.

"Güzel bir atmosfer""

Kadınlar kategorisinde koşuyu birinci olarak tamamlayan Tuğba Yenigün, "Benim bu ikinci Uğur Mumcu adına koştuğum bir yarışmaydı. Böyle bir günde Uğur Mumcu'yu andığımız için çok mutluyum. Birinci olduğum için de ayrıca çok mutluyum. Güzel bir atmosfer vardı. Yarışan herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarış sonunda Kartal Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde farklı kategorilerde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Sporcular ödüllerini Başkan Yüksel'in elinden aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kartal'da 14. Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu Düzenlendi - Son Dakika

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