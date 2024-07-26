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Kayseri'de 2 fay zonunda 40 hendekte çalışma yapılıyor

KAYSERİ - Kayseri'de kenti depremlere karşı dirençli hale getirme çalışmaları kapsamında 2 fay zonunda açılan 40 hendekte çalışma yapılıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Master Çalışmaları kapsamında, bilimin ışığında tüm kuruluşlarla iş birliği halinde kenti daha dirençli hale getirmek için yapılan çalışmaların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Volkan Özaksoy ve ekibinin yürüttüğü Kayseri'yi etkileyebilecek faylardan Erkilet Fay zonu ve Erciyes Fay zonu üzerinde eş zamanlı toplam 40 hendekte çalışmalara destek veriyor. Söz konusu fayların aktivitelerini araştırmak amacıyla fay kazı çalışmaları devam ederken, Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Özaksoy ve ekibi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Bilimin ışığında, doğru bilgilerle insanları bilgilendirmenin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, kendi üzerlerine düşenin, belediyeler ve bakanlık olarak görev almak, bu yönde irade göstermek, var ise önceden önlem almak ve vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu vurguladı.

"Şehrin Röntgenini Çekiyoruz"

Toplamda 2 milyon metrekare alanda mikrobölgeleme faaliyeti göstererek bir bakıma şehrin röntgeninin çekildiğini de hatırlatan Büyükkılıç, "Hem deprem boyutuyla, hem zemin etüdü boyutuyla Kayseri'mizde bundan sonra daha sağlıklı bilgilerle, insanları sizlerin de bilgilendireceği, bizlerin de ona dayanarak yüreklendirici ve bu güzel çalışmaları Bakanlığımızla iş birliği halinde bir bakıma sorumluluğu yerine getirme yaklaşımı sergileyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Devam eden çalışmalarla ilgili Başkan Büyükkılıç'a bilgiler aktaran Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Volkan Özaksoy, "Fay boyunca çalışmalarımız sürüyor. Sonuçları da bir rapor halinde sunacağız" dedi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da hazır bulundu.

Mevcut Fay Hattı Üzerinde Kazı Çalışmaları Sürüyor

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Özaksoy ve ekibi bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ile Doç. Dr. Volkan Özaksoy, kazı çalışmasını yerinde inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Volkan Özaksoy, 49 kilometre uzunluğunda olan ve Türkiye Diri Fay Haritası'nda Erkilet Fayı olarak bilinen şehrin kuzey doğu orta kısmına yakın yerde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Bu haritada mevcut diri fay hattı olarak haritalanmıştır. Bu fay üzerinde hendek adını verdiğimiz kazılar yapmaktayız. Fayın teyidini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Söz konusu fay üzerinde yaklaşık 15 kazı daha yapacaklarını ifade eden Öğretim Üyesi Özaksoy, aktif fayların sınıflandırılmasının pek çok jeolojik ve jeomorfolojik kriterleri olduğunu sözlerine ekledi. Kendilerinin ise yaptıkları çalışmalarla bu fayların geçmişte dönük davranışlarını anlamaya çalıştıklarını ve teyit etmiş olduklarını vurgulayan Özaksoy, çalışmalar ile fayların geçmişine ışık tutulacağını ifade etti.