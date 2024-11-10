Kazdağları'nda Ata'ya Minnet Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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Genel

Kazdağları'nda Ata'ya Minnet Fidan Dikimi Etkinliği

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Atatürk'ün anısına Kazdağları'nda fidan dikimi etkinliği düzenledi. 500 fidan toprakla buluştu.

10.11.2024 19:44  Güncelleme: 19:47
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Kazdağları'nda Ata'ya Minnet Fidan Dikimi etkinliği yapıldı

Kazdağları'nda Atatürk'ün anısına fidanlar toprak ile buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümünde Kazdağları'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dereli Mahallesi'indeki 206 hektarlık alan ile Türkiye'nin en büyük Bal Ormanları'nda ve Bal Köy Projesi kapsamında gerçekleşen "Ata'ya Minnet Fidan Dikimi" etkinliğinde, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bu fidanlar, Atatürk'ün bize miras bıraktığı değerlere olan bağlılığımızın bir sembolü olarak büyüyecek ve gelecek nesillere bir emanet olarak kalacaktır," dedi.

Başkan Ertaş, "Bizler de onun izinden giderek Kazdağları'nın doğal güzelliklerini ve zenginliklerini korumaya, doğaya olan borcumuzu ödemeye kararlıyız" dedi. Başkan Ertaş, etkinliğe katkı sağlayan tüm kurum ve gönüllülere teşekkür etti.

Fidan dikimine Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda gönüllü katıldı. Etkinlikte, Atatürk'e duyulan minnet ve saygının bir ifadesi olarak doğaya fidan dikildi. Program dahilinde şimdiye kadar 20 bin fidan dikilen sahada 10 Kasım nedeniyle 500 ağaç dikimi yapıldı. Türkiye'nin en büyük bal ormanlarında birsi olan Kazdağları Bal Oranında hedef ise 120 bin ağaç olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kazdağları'nda Ata'ya Minnet Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika

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