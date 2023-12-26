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Kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı

Şehidin 21 yaşındaki kız kardeşi ise şahadet şerbeyi için ağabeyini merasim kılıcı ile yolcu etti

Şehit cenazesinde vatandaşlardan teröre ve siyasi uzantılarına pankartlı mesaj

AFYONKARAHİSAR - Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile sonsuzluğa uğurlanırken, şehidin 21 yaşındaki kız kardeşi ise şahadet şerbeti için ağabeyini merasim kılıcı ile yolcu etti.

Şehit Günay için memleketi olan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki Çalışlar mahallesinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Karayolu ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı ardından helallik alınmak üzere mahalledeki baba ocağına götürüldü. Sonrasında şehit Günay'ın naaşı törenin yapılacağı alana getirildi. Şehidin babası Ahmet, annesi Firdevs ve kız kardeşi Yasemin Günay'ı askerler bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bazı akrabaları şehidin naaşına asker selamı verdi

Günay'ın naaşının başına gelen kız kardeşi ağabeyinin törenler kullandığı merasim kılıcını öperek tabutunun başına koydu. Kız kardeşin bu davranışı herkesi duygulandırırken, bazı akrabaları ise şehidin naaşına asker selamı verdi. Günay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı.

Törene kent protokol üyeleri ve milletvekillerinin yanı sıra çevre belde ve ilçelerden binlerce kişi katıldı.

Cenazede dikkat çeken pankart

Cenaze töreninde en dikkat çekici olay ise tören alanı yakınındaki bir eve asılan pankart oldu. Köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.