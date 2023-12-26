 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı

Kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı Şehidin 21 yaşındaki kız kardeşi ise şahadet şerbeyi için ağabeyini merasim kılıcı ile yolcu etti Şehit cenazesinde vatandaşlardan teröre ve siyasi uzantılarına pankartlı mesaj Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay binlerce...

26.12.2023 - 17:00,
Abone Ol

Kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı

Şehidin 21 yaşındaki kız kardeşi ise şahadet şerbeyi için ağabeyini merasim kılıcı ile yolcu etti

Şehit cenazesinde vatandaşlardan teröre ve siyasi uzantılarına pankartlı mesaj

AFYONKARAHİSAR - Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile sonsuzluğa uğurlanırken, şehidin 21 yaşındaki kız kardeşi ise şahadet şerbeti için ağabeyini merasim kılıcı ile yolcu etti.

Şehit Günay için memleketi olan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki Çalışlar mahallesinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Karayolu ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı ardından helallik alınmak üzere mahalledeki baba ocağına götürüldü. Sonrasında şehit Günay'ın naaşı törenin yapılacağı alana getirildi. Şehidin babası Ahmet, annesi Firdevs ve kız kardeşi Yasemin Günay'ı askerler bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bazı akrabaları şehidin naaşına asker selamı verdi

Günay'ın naaşının başına gelen kız kardeşi ağabeyinin törenler kullandığı merasim kılıcını öperek tabutunun başına koydu. Kız kardeşin bu davranışı herkesi duygulandırırken, bazı akrabaları ise şehidin naaşına asker selamı verdi. Günay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı.

Törene kent protokol üyeleri ve milletvekillerinin yanı sıra çevre belde ve ilçelerden binlerce kişi katıldı.

Cenazede dikkat çeken pankart

Cenaze töreninde en dikkat çekici olay ise tören alanı yakınındaki bir eve asılan pankart oldu. Köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.

Kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Teğmen, Piyade, Irak, Terör, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:29:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement