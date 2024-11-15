Kocaeli'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Gerçekleşti - Son Dakika
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Genel

Kocaeli'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Gerçekleşti

Kocaeli\'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda deneme sürüşü yapıldı. Hattın genel ilerlemesi yüzde 84'e ulaşırken, günlük kapasitesi 330 bin yolcu olarak planlanıyor.

15.11.2024 22:57  Güncelleme: 23:01
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Kocaeli'nin ilk metrosunda geri sayım, deneme sürüşü gerçekleşti

KOCAELİ - Kocaeli'nin ilk metrosu, Gebze OSB- Darıca Sahil Hattı projesinde deneme sürüşü gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Genel ilerlemesi yüzde 84'e ulaşan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın deneme sürüşüne katıldı. Deneme sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, "Ülkemizin bunları yapabiliyor olmasından gurur duyuyorum" dedi.

"Bir başarı hikayesi"

Türk mühendislerin tasarladığı bir metro hattına sahip olmanın heyecanı içinde olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, duygularını şu sözlerle anlattı; "İçinde bulunduğumuz aracı Türk mühendisleri yaptı. Yüzde 63 yerli ekipman kullanıldı. Sürücüsüz bir araç ve bunu Türkiye yapıyor. Ülkemizin bunları yapabiliyor oluşundan gurur duyuyorum. Buradaki arkadaşlarımız bir başarı hikayesi yazıyor."

"Günde 330 bin yolcu"

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Hattımız günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Trafikteki araç sayısı azalacak ve dolayısıyla şehrin havası daha temiz olacak. Raylı sistemler en güvenli ulaşım sistemlerinden biridir. Metro; konfor, güvenlik ve hız demektir. İnsanlar zamandan tasarruf edecek" şeklinde konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze ilçe Başkanı Recep Kaya, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri deneme sürüşüne eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kocaeli'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Gerçekleşti - Son Dakika

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