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Köy çocukları tatilde binlerce turiste konser verdi

Hayatın Ritmini Yakala grubu 16. nesil ile 800 konsere imza attı

Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen:

"Bu yaz öğrencilerimizi müzik dolu bir tatille tanıştırdık"

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunun "Hayatın Ritmini Yakala" ritim grubu, 3 gönüllü öğretmen ve öğrencileriyle birlikte tatilde buluştukları binlerce turiste unutulmayacak konserler verdi. 2016 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu olan öğrencilerin 16. nesli olan köy çocukları, Kuşadası'nda ritim şov yaptı.

2016 Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu olan ve bugüne kadar birçok ülkeye giderek konserler veren 'Hayatın Ritmini Yakala' grubu bu yıl da 'Tatilde İlk İz' Projesi kapsamında tatilleriniKuşadası'nda geçiriyor. Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, 2012 yılında kurduğu Hayatın Ritmini Yakala ritim grubu ile birçok başarıya imza atarken ve öğrencilerine ilklerini yaşatmak için yaz tatilini de öğrencileri ile birlikte geçiriyor. Öğretmen Dağdelen, uyguladıkları 'Tatilde İlk İz' projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben Nuri Dağdelen. Balıkesir Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Hayatın Ritmini Yakala ritim grubuyuz. Grubumuzu köy çocukları oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin hayatlarına müzikle dokunmaya çalışıyoruz ve onlara birçok enstrüman çalmayı öğretiyoruz. Eşim ve kız kardeşimle birlikte gönüllü olarak 3 müzik öğretmeni kendi imkanlarımızla her yaz yeni öğrencilerimizin ilklerini gerçekleştirmek ve ufuklarını açmak için onları tatile getiriyoruz. Bu sene ki durağımız ise Kuşadası. Bize göre eğitim öğretimin asıl amacı ulaşılmayana ulaşmaktır. Tatilde İlk İz projemizle sabahları ders çalışıp, oyunlar oynayıp, denize girip, yüzmesini öğreniyoruz yeni yerler görüp keşfediyoruz. Mısır patlatıp film seyrediyoruz. Öğrencilerimiz de sorumluluklarını bilip günlük yaşam becerilerini öğreniyorlar." diye konuştu.

"16. Nesil ile 800'üncü konserimizi Kuşadası'nda verdik"

Kuşadası'nda gündüz kitap okuyup, ders çalışan, oyunlar oynayan çocuklar ve Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, grubuyla Atatürk Heykeli ve El Heykeli'nde sokak müzisyenliği yaparak her akşam 4 bine yakın izleyici kitlesine ulaştı. Dağdelen: "Akşamları da sokak müzisyenliği yapıp izleyicilerle buluşuyoruz. Kuşadası halkı bizlere çok büyük ilgi, alaka gösteriyor buradan onlara çok teşekkür ediyoruz. Literatür araştırmalarına göre dünya üzerinde böyle bir proje bulunmamaktadır. Şu an 16. nesil ile çalışıyoruz. 12 yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Dünyayı dolaşıyoruz. Ulusal uluslararası arenada 800'ü aşkın konser verdik. Yaklaşık 15 ülkede Türk bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırarak savaşa hayır, barış, birlik beraberlik, kardeşlik mesajlarını vurguladık, yine ritimlerimize vurarak 'kadına şiddete hayır' mesajlarını veriyoruz. 14 kişiyle 17 günlük tatilimiz bir kaç gün sonra bitecek, buradan Kuşadası belediyesi ve halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kuşadası'nın en büyük otellerinde de konserler veren ve çok büyük etki bırakan grup dakikalarca alkışlandı ve uluslararası davetler aldı. Grup öğrencilerinden Eslem Doğru ise duygularını şöyle dile getirdi: "Ben Eslem Doğru. Hayatın Ritmini Yakala grubunun öğrencisiyim. Grup sayesinde ben ve arkadaşlarım birçok ilklerimizi yaşadık. Denize girdik, yüzmesini öğrendik, tekne turuna çıktık, aquaparka ve lunaparka gittik. Derslerimizi çalışıp, oyunlar oynuyoruz, konserler veriyoruz. Kısacası her anımızı dolu dolu geçiriyoruz. Öğretmenime ve arkadaşlarıma çok teşekkürler. Grupta olduğum için çok çok mutluyum. Tatilimiz çok güzel geçiyor. Şu an aquaparktayız. Kuşadası'ndan herkese selamlar." dedi.