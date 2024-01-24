Mersin OSB\'de fabrika yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikanın inşaat halindeki binasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesi civarında bulunan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 3. bölgede faaliyet yürüten bir teknolojik ürün fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. İnşaat halindeki tesisin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, OSB'deki söndürme ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülürken, tesiste büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Kaynak yapıldığı sırada çıktığı ileri sürülen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN