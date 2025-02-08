Mescit Tuvalete Dönüştürüldü, Kapısı Zincirlendi - Son Dakika
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Mescit Tuvalete Dönüştürüldü, Kapısı Zincirlendi

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Antalya'da tuvaletin mescite dönüştürülmesi üzerine kaymakamlık harekete geçti, kapıyı zincirledi.

08.02.2025 11:47
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- Tepkilere neden olan tuvaletten çevrilme mescid kapatılıp kapısı zincirlendi

Tuvaletin mescide dönüştürüldüğü tema park için kaymakamlık talimatıyla harekete geçen ekipler, kapıdaki mescit yazısını söküp, kapıya zincir vurdu

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz: "Hiçbir şekilde alanda bir tasarrufta bulunma yetkileri kalmadı"

"Bu şekilde imkan dışı veya farklı algılamalara sebebiyet verecek mekanların kullanılmasına bizler de hiçbir şekilde rıza gösteremeyiz, göstermeyeceğiz de"

ANTALYA - Antalya'da eğlence ve oyun alanlarının bulunduğu bir tema parkta tuvaletin mescide dönüştürülmesi sonrası İhlas Haber Ajansı'nın haberiyle harekete geçen Kemer Kaymakamlığı işletme içerisindeki söz konusu alanı kapattı. Mescit yazısı sökülen ve kapısı zincirlenen yapının artık kullanılmayacağı belirtilirken, vatandaşların ibadetleri konusuna işletmelerin hassas olması gerektiğini vurgulayan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Bu şekilde imkan dışı veya farklı algılamalara sebebiyet verecek mekanların kullanılmasına bizler de hiçbir şekilde rıza gösteremeyiz, göstermeyeceğiz de. Vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer ilçesine bağlı Göynük Turizm Merkezi'nde yaz aylarında yerli halk ve turistler tarafından sıkça ziyaret edilen "Dinopark"ta (Tema Park) tuvalet alanının mescide dönüştürülmesi tepkilere neden oldu. Isparta'dan ailesiyle birlikte yarıyıl tatilinde söz konusu işletmeye gelen Şükrü Altuğ, namaz vaktine ibadetini yapmak için mescit aramaya başladı. Vaktin daralmasıyla birlikte Altuğ, kapısında Mescit yazan alana girip namazını kıldı. Altuğ, bir süre sonra alandaki dikkatlice inceleyince kabinler ve tuvalet giderlerini görünce şok oldu.

Alanı görüntüleyip CİMER'e şikayet etti

Alanı cep telefonuyla görüntüleyen Altuğ, CİMER'e şikayette bulundu. Parkta çekilen görüntülerde, daha önce tuvalet olarak kullanılan alanın kapıları ve ayrı bölümleri hala mevcutken, duvarlarda Arapça yazılı motifler yer aldığı görüldü. Ayrıca, bazı tuvalet giderlerinin izleri görünürken, bazıları ise duvar kenarlarına yerleştirilen tahta parçalarıyla kapatıldığı görüldü. Mescit içinde, tuvaletten önce kalma lavaboların ise olduğu gibi durduğu görülüyor. Alanının giriş kapısına "Mescit" yazısının asıldığı da gözlerden kaçmadı.

Mescit yazısı söküldü, kapı zincirlendi

Kemer Kaymakamlığı vatandaşın şikayeti sonrası harekete geçti. İşletmenin içinde yer alan bahse konu yapıdaki mescit yazısı sökülürken kapısına da zincir vurularak kullanımı engelledi.

"Hiçbir şekilde rıza gösteremeyiz, göstermeyeceğiz de"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, vatandaşların ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için işletmelerin hassas davranması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Basında gördüğümüz ve hızlı bir şekilde tepkisini verdiğimiz üzücü bir olaya maalesef biz de şahitlik ettik. İlçemizde yer alan bir işletmenin mescit olarak planladığı alanın daha önce kullanım şeklinden dolayı, buraya gelen misafirlerimiz tarafından görülüp algılanması ve daha sonrasın haklı bir tepkisi oldu. Biz de kaymakamlık olarak olaya şahit olduktan sonra ilgili yetkililerimizi olay yerine gönderdik. Her ne kadar burada başlangıç itibariyle vatandaşın ibadetini yapması için bir alan oluşturulma çabası olsa dahi bile, alanın uygun olmadığı, vatandaşların kalben ve rızaen burada ibadet yapması konusunda eksiklik hissedeceği ve olumlu bir havanın olmayacağından dolayı, bizler yetkililerimizle birlikte işletmenin içindeki o alanın tamamen kullanımını engelledik. Hiçbir şekilde alanda bir tasarruf bulunma yetkileri kalmadı. İlgili ve diğer tüm işletmelerden de talebimiz, vatandaşlarımızın ibadetini düzgün ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi adına hassas yaklaşılması. Bu şekilde olanak dışı veya farklı algılamalara sebebiyet verecek mekanların kullanılmasına bizler de hiçbir şekilde rıza gösteremeyiz, göstermeyeceğiz de. Vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, Politika, Antalya, Genel, Yaşam, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Genel Mescit Tuvalete Dönüştürüldü, Kapısı Zincirlendi - Son Dakika

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