Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Ediliyor - Son Dakika
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Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Ediliyor

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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın mezarı, 10 gündür vatandaşlarca ziyaret ediliyor.

19.09.2024 03:41
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Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar 10 gündür Narin'in mezarını ziyaret ediyor

Diyar Emer: "Narin ölmedi, insanlık öldü. Buradaki küçük bir beden değil de insanlığı biz toprağa gömdük"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarı 10 gündür başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu, otopsi işlemlerinin ardından 9 Eylül'de defnedilmişti. Başta kadınlar ve çocuklar, olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar 10 gündür Narin'in mezarına ziyarette bulunuyor.

Mardin'den gelen Diyar Emer ve eşi, Narin Güran'ın mezarını ziyaret ettiklerini, Fatiha okuduklarını söyledi. Emer, "İçimizi rahatlatmak istedik. Derler, toprağa dokununca bir nebze de olsa insanın yüreği soğurmuş. Narin ölmedi, insanlık öldü, buradaki küçük bir beden değil de insanlığı biz toprağa gömdük. Hiçbir sebep, hiçbir sorun bir insanı, hele ki küçük, günahsız bir insanı öldürmeye veya toprağa gömmeye teşkil etmez" dedi.

Adana Yüreğir'den gelen Veysi Ekin ise söylenecek bir şey olmadığını, küçücük bir çocuk, 8 yaşında olduğunu ifade etti. Şu an duygularını bile söyleyemediğini aktaran Ekin, "Türkiye'de böyle bir şeyin olması gerçekten çok kötü bir durum. Ailecek Adana Yüreğir'den kızımızı üniversiteye bırakmaya geldik, oradan da illa ziyaret edeceğiz dedik. Allah, rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Narin Güran\'ın Mezarı Ziyaret Ediliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Ediliyor - Son Dakika

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