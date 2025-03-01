Ramazan Coşkusu: İlk Sahurda Kuyruklar - Son Dakika
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Genel

Ramazan Coşkusu: İlk Sahurda Kuyruklar

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Ramazan'ın ilk sahurunda İstanbul'da fırınlarda ekmek kuyruğu oluştu, davulcular sokaklarda.

01.03.2025 07:27
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Ramazan ayının ilk sahurunda davulcular sokağa indi, fırınlarda ekmek kuyruğu oluştu

İSTANBUL - Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahur gecesi öncesinde vatandaşlar sıcak ekmek ve pide almak için fırınların önünde kuyruklar oluşturdu. Ramazan coşkusuna giren vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerinde sokaklarda gezen ramazan davulcuları tarafından ilk sahura uyandırıldı.

Ramazan ayının ilk gecesinde sahura kalkacak olan vatandaşlar sahur öncesinde fırınların önünde sıcak ekmek ve pide alabilmek için kuyruklar oluşturdu. Kasımpaşa'da Ramazan ayının geleneği haline gelen pideleri sıcak sıcak alan vatandaşlar, ilk sahurlarını yapmak üzere evlerinin yolunu tuttu. Evine gitmeden önce pide kuyruğuna giren Murat Karasoy, "Hamdolsun Ramazan ayı geldi. Allah hakkıyla tutanlardan nasip eylesin. Pide kuyruğuna girdik, 5-10 dakikalık bir sıra bekledik" dedi.

Esenler'de ise Ramazan davulcusu, ilk sahur öncesinde sokağa çıkarak vatandaşları uyandırmak üzere çalışmaya başladı. Ramazan ayının geleneklerinden olan davulların çalmasıyla vatandaşlar ilk sahuruna uyandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ramazan Coşkusu: İlk Sahurda Kuyruklar - Son Dakika

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