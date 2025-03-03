Ramazan’ın Vazgeçilmezi: Tahinli Pide - Son Dakika
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Genel

Ramazan’ın Vazgeçilmezi: Tahinli Pide

Konya'nın Kadınhanı ilçesine özgü tahinli pide, Ramazan'da iftar ve sahur sofralarının gözdesi.

03.03.2025 18:37
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Odun ateşinde pişirilen iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi: 'Tahinli pide'

Konya'da Ramazan ayına özel yapılan, hamur ile tahinin karışımından elde edilen lezzet ilgi görüyor

KONYA - Konya'ya özgü tahinli pide, Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Sade, kaymaklı, cevizli, fıstıklı gibi çeşitleri bulunan, isteğe göre farklı malzemelerle de yapılabilen tahinli pide, hem normal tüketiliyor hem de şerbetli tatlı olarak sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla fırınlardaki hareketlilik artarken, sadece Ramazan ayına özel pişirilen hamur ve tahinden yapılan Konya'nın Kadınhanı ilçesine özgü bir lezzet olan tahinli pide ilgi görüyor. Sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan bu lezzet hazırlanırken, ustaların ellerinde ince bir şekilde açılan hamur tahinle yoğurularak bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra tepsilere alınan tahinli pide hamuru pişmesi için meşe odununda ısıtılmış kara fırına sürülüyor.

"Tok tutması, susatmaması yönünden çok güzel bir yiyecektir"

Tahinli pideyi her yaş grubunun severek tükettiğini ifade eden usta Fatih Yemenici, "Uzmanların da söylediği gibi tahin özellikle Ramazan aylarında vazgeçilmez lezzet. Onun için 7'den 70'e gencimiz yaşlımız tahini ve tahinli pideyi özellikle sofralarından eksik etmemelerini istiyoruz. Tahin çok güzel sahur yiyeceği olduğu için tahinli pide de sahurlarımızın ve tatlı olarak iftar sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti. Tok tutması, susatmaması yönünden çok güzel bir yiyecektir. Tahinli pidenin çeşitleri çok fazla ama standart olarak genellikle cevizli ve sade çeşitleri tercih ediliyor. Bunun haricinde ise tereyağlı, kaymak, Antep fıstıklı gibi isteğe özel yaptıklarımız var. Yaşlılar biraz daha hafif olması sebebi ile sade ya da en fazla cevizli çeşitleri tercih ediyor ama tabii gençler ve orta yaşlılar cevizli tereyağlı, cevizli kaymaklı böyle içi bol olan tahinli pideleri daha çok tercih ediyorlar" dedi.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetinin hazırlanışını anlatan Yemenici, "Tahinli pideyi hazırlarken hamuru yoğuruyoruz. Bu hamurumuzu tahinle ve tahinin içinde belli oranda yağ ile beraber güzelce harmanlıyoruz. Daha sonra bu lezzet özel tepsilerine yerleştirilir son olarak tekrar üzerine tahin sürülür oradan da dinlenmeye alırız. Belli süreleri var hamurun kendine gelmesi, kabarması için. Bu aşamaların ardından meşe odunuyla yaktığımız kara fırınımızda pişirilir" şeklinde konuştu.

"İftar sofralarında ekmek kadayıfı formatında diyebildiğimiz güzel bir tatlı olur"

Tahinli pidenin 2 farklı lezzet olarak tüketebildiğini belirten Fatih Yemenci, "Normal pide olarak tüketebiliriz yanında çay, komposto, kola gibi içeceklerle. Sahurda veya iftar sonraları çayla birlikte yenebilir. Ayrıca üzerine şerbet dediğimiz kestirmesini döktüğümüz zaman iftar sofralarında ekmek kadayıfı formatında diyebildiğimiz güzel bir tatlı olur. Fiyatlarımız orijinal dediğimiz sadece tahinli pidemiz 180 lira, cevizli pidemiz 220 lira, cevizli tereyağlı ya da cevizli kaymaklı çeşitlerimiz de 250 lira. Buraya gelemeyen müşterilerimize de internet ortamından siparişlerle ulaştırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yıl severek tahinli pide tükettiğini ifade eden İsmet Çiftçi ise, "Tahinli pide bizde vazgeçilmez, severek yiyoruz. Aslen biz Kadınhanılıyız. Kadınhanılı olarak burada yapan bir ustamız olunca tercihimiz oluyor. Cevizli ve sade tahinli pidemizi aldık. Her Ramazan severek tüketiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Kadınhanı, Güncel, Genel, Yaşam, İftar, Konya, Son Dakika

Son Dakika Genel Ramazan’ın Vazgeçilmezi: Tahinli Pide - Son Dakika

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