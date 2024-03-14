Şehidin evine Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı

Konya'da yaşanan uçak kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine acı haber verilirken, şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

14.03.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı

AYDIN - Konya'da yaşanan uçak kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine acı haber verilirken, şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. İhbar üzerine Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gitti. Ayrıca olay yerine emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu.

Şehidin ailesine haber verildi

Yaşanan kazada şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesinin yaşadığı Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan ailesine sağlık ve askeri personel eşliğinde acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ercan Güven, Konya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehidin evine Türk bayrağı asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
    04 Mar Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Mengen-Yeniçağa yolunda yapılan çalışmalar sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılırken, diğer şeritlerden ulaşım devam ediyor. Tarsus-Adana Otoyolu'nda ise Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunun yapım işi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Ayrıca, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunda Uluburun Tüneli'nde yapılan bakım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanacak. Diğer yollarda da çelik ağ, yapım çalışmaları ve heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

  • Türkiye'de Sosyal Ağ Yorgunluğu Araştırması Sonuçları Açıklandı
    04 Mar Türkiye'de Sosyal Ağ Yorgunluğu Araştırması Sonuçları Açıklandı

    Türkiye genelinde yapılan bir araştırma sonucunda, kişilerde sosyal ağ kullanımından uzaklaşmaya yönelik işaretler tespit edildi. Araştırma neticesinde illerin sosyal ağ yorgunluğu açıklandı. En az sosyal ağ yorgunluğu yaşayan şehir Erzincan.

  • Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı
    04 Mar Osmaniye'de Organize Suç Örgütü Operasyonu: 55 Şüpheli Yakalandı

    Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

  • Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek
    04 Mar Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek

    31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. AK Parti ile ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan Yeniden Refah Partisi'nin seçimden önce adaylarını çekeceği öne sürüldü. Kulis bilgisi büyük ses getirirken Yeniden Refah'tan iddiaya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.


20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
20:00 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında İlk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında İlk 11'ler belli oldu
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:08 Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti Aci ailesinin acı kaderi: Kuzeni de benzer bir kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 20:26:40. #1.11#
SON DAKİKA: Şehidin evine Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement