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Selçuk Bayraktar: "2025'de 10 adetten fazla KIZILELMA'yı üretmeyi hedefliyoruz"

" Uzaya çıktığımızda bağımsız bir şekilde çıka bilmemiz için hedeflerimiz arasında fırlatma sistemleri de geliştirmek var"

Büyük 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımızda bir yandan da başladı"

İSTANBUL - BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "2025'de 10 adetten fazla KIZILELMA'yı üretmeyi hedefliyoruz. KIZILELMA milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Uzaklardaki hedef. Yakınlaştıkça uzaklaşan bir hedef anlamına geliyor. Fergani yörünge sistem araçları üzerine çalışıyor. Uzaya çıktığımızda bağımsız bir şekilde çıka bilmemiz için hedeflerimiz arasında fırlatma sistemleri de geliştirmek var. Bu alanda da çalışmalarımıza başladık. Uydularımızı fırlatamayacak olursak çünkü bu alanda ülkemiz dışa bağımlı. Tümüyle bağımsız bir şekilde çıkarabilmek üzere büyük 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımızda bir yandan da başladı" dedi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO'da Havacılık ve Uzay ekosistemindeki son gelişmeleri anlattı. Programa Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Selçuk Bayraktar, " Geçtiğimiz günler de hain saldırıda yaşamın yitiren şehit olan yol arkadaşlarımızı millli savunma sanayiimizin neferlerini hayırla yad etmek istiyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Bugünün teknolojisine 10 yıl öncesinde hazırlanmış oldu BAYKAR. Biz Bayraktar mini İHA'ya başladığımızda Türkiye savunma sanayi alanında yüzde 85 oranında yurt dışına bağımlıydı. Gelştirdiğimiz prlatformlada Bayraktar TB2, AKINCI yerlilik oranı yüzde 90'ların üzerinde gerçekleşti. Bugün ülkemiz dünyanın en büyük ihracatçısı olmuş durumda. Dünya SİHA pazarının şuan da yüzde 65'i Türkiye'nin elinde. Biz KILELMA'yı seri üretime hazırladık. Geçtiğimiz aylarda üretim prototipi bir yandan da seri üretimi devam ediyor. 2025'de 10 adetten fazla KIZILELMA'yı üretmeyi hedefliyoruz.KIZILELMA milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Uzaklardaki hedef. Yakınlaştıkça uzaklaşan bir hedef anlamına geliyor" diye konuştu.

Uzay çalışmalarından bahseden Bayraktar, "KIZILELMAYA vardıktan sonra gözümüzü uzaya diktik. Elbette karaları koruya bilmek için mavi vatana hükmede bilmek gerekiyor. Her ikisini koruya bilmek için göklere hükmede bilmek gerekiyor. Gökleri de koruya bilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor. Fergani adlı girişimizi yaklaşık bundan 2 yıl önce küresel konumlama sistemi inşa etmek üzere ve tümüyle öz kaynaklarımızla takım uydulardan oluşan küresel konumlama inşa etmek üzere kurduk. Fergani yörünge sistem araçları üzerine çalışıyor. Uzaya çıktıktan sonra alçak yörüngelerden biraz daha uzak yörüngelere taşımak üzere platformlar geliştiriliyor. Uzaya çıktığımızda bağımsız bir şekilde çıka bilmemiz için hedeflerimiz arasında fırlatma sistemleri de geliştirmek var. Bu alanda da çalışmalarımıza başladık. Uydularımızı fırlatamayacak olursak çünkü bu alanda ülkemiz dışa bağımlı. Tümüyle bağımsız bir şekilde çıkarabilmek üzere büyük 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalarımızda bir yandan da başladı" dedi.