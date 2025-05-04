Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Genel

Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, cenaze namazıyla sonsuzluğa uğurlandı.

04.05.2025 20:00
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Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder taziyeleri kabul etti. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Türk ve binlerce kişi katıldı. Sırrı Süreyya Önder için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Önder'in omuzlara alınan tabutu, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: İHA

Sırrı Süreyya Önder, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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