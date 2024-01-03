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Sisin Uydu Sistemine Yansıyan Fotoğrafıyla Katliam Gibi Kaza - Son Dakika
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Sisin Uydu Sistemine Yansıyan Fotoğrafıyla Katliam Gibi Kaza

Sakarya'da meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde, uydu sistemine düşen sis bulutunun fotoğrafı ortaya çıktı. Faciaya sebep olan sisin yoğunluğu, bu fotoğraf ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Sisin Uydu Sistemine Yansıyan Fotoğrafıyla Katliam Gibi Kaza
03.01.2024 - 23:23,  Güncelleme: 23:24
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Katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı böyle yansımış

Şehrin üstünü kaplayan sis faciayı beraberinde getirdi

SAKARYA - Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde uydu sistemine düşen sis bulutunun fotoğrafına ulaşıldı. Faciaya sebep olan sisin yoğunluğu, ulaşılan uydu fotoğrafı ile bir kez daha gözler önüne serildi.

10 kişiye mezar olan katliam gibi kaza, 28 Aralık Perşembe günü saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde meydana gelmişti. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3'ü otobüs toplam 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi de yaralanmıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bölgede kazaya karışan 7 araç sürücüsü gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan E.A., H.A. ve M.D. isimli sürücüler serbest bırakılırken F.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kayseri- İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait 50 ACU 195 plakalı otobüs şoförü H.Ö., Ankara-İstanbul seferi yapan 34 CYN 109 plakalı otobüs şoförü S.S. ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan, zincirleme kazada 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın, tıra arkadan çarpması, Metro Turizm'e ait 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü ile 34 GOR 839 plakalı kamyonetin hız limiti aşımından, diğer 34 CYN 109 plakalı yolcu otobüsünün ise arkadan çarpmadan dolayı kusurlu olduğu ileri sürüldü.

Kaza sabahı sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı

Katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde, sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı. Adeta şehri kaplayan sisin yoğunluğu bu fotoğraf ile bir kez daha görüldü.

Kaynak: İHA
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