Şişli Belediyesi'nden Yeni Üniversitelilere 15 Bin Lira Burs Desteği

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Şişli Belediyesi'nden yeni üniversitelilere 15 bin lira burs

İSTANBUL - Şişli Belediyesi, ailesiyle birlikte Şişli'de ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik yılda bir defaya mahsus 15 bin lira burs sağlayacak. Sosyal yardım projeleri kapsamında emeklilere ödenen 5 bin liralık pazar desteğinin ardından bu kez de öğrencilere el uzatan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Şişli'de ikamet eden ve üniversiteye yeni kayıt yaptıran 18-25 yaş arasındaki öğrencilerimize, 'İlk Bursum' projesi kapsamında 15 bin lira burs desteği sağlıyoruz" dedi.

Şişli Belediyesi, eğitim, barınma ve yaşam maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle zor durumda kalan; üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere destek için harekete geçti. Şişli Belediye Başkanı Şahan, ilçede ailesiyle ikamet eden; lisans ve ön lisans bölümüne kayıt yaptıran 18 - 25 arasındaki öğrencilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin liralık burs sağlayacaklarını açıkladı.

"Eğitim hayatınız boyunca yanınızda olmaya devam edeceğim"

Yeni üniversitelilere seslenen Başkan Şahan, "Üniversite hayatına adım atan değerli gençlerimize güzel bir haberim var" diyerek, şunları söyledi:

"Şişli'de ikamet eden ve üniversiteye yeni kayıt yaptıran 18 - 25 yaş arasındaki öğrencilerimize, 'İlk Bursum' projesi kapsamında 15 bin lira burs desteği sağlıyoruz. Başvurularınızı 1-15 Ekim tarihleri arasında internet adresimiz ya da Çözüm Merkezi'miz üzerinden yapabilirsiniz. Değerlendirme süreciniz ekim ayında tamamlanacak, kasım itibarıyla ise burslarımızı dağıtmaya başlayacağız. Eğitim hayatınız boyunca yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

Başvuru takvimi ve koşulları Şişli Belediyesi'nin üniversite bursu için başvurular 1 -15 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvurular, belediyenin web sitesi sisli.bel.tr ya da 4443112 numaralı Çözüm Merkezi üzerinden yapılabilecek.