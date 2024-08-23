Soğanlı Vadisi\'nde gece aydınlatmalarıyla peri masalı gibi bir deneyim yaşanıyor

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Soğanlı'nın gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun:

"Misafir sayısında ciddi artışları görüyoruz"

KAYSERİ - 'Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi'nde yapılan gece aydınlatmaları, gece misafirlerine peri masalını andıran görseller sunuyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; "Yapılan çalışmalar ve tanıtımla Soğanlı'ya olan gelen misafir sayısında ciddi artışlar oldu" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'in ayrı önem verdiği Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'ndeki düzenleme ve altyapı çalışmaları aralıksız devam ederken, farklı bir görünüme bürünen bölgede turist akını yaşanıyor. Son olarak yapılan gece aydınlatmaları masalsı görüntüyle misafirlerini karşılıyor. Her geçen zaman içerisinde misafirlerini daha da katlayan vadide yerli ve yabancı turist akını yaşanırken; bölge halkı da köylerinin farklı bir görünüme büründüğünü söyledi. Soğanlı'da yaşayan Hatice Yıldırım; "Köyümüz çok güzel, 2 yıldır burada çalışmalar yapılıyor. Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç köyümüze çok güzel yatırımlar yaptı. Gündüz peri bacaları, akşam da ışıklandırmalarla şahane peri masalına dönüşüyor köyümüz. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. Fransa'dan bölgeye gezmek için gelen Kadir Yılmaz ise; "Gezme amaçlı geldik Soğanlı'ya. Birkaç saat kalacaktık ama bu muhteşem manzara bizi cezbetti, gece de kalmaya karar verdik. Muhteşem bir yer" ifadelerini kullandı.

"Akşamları farklı güzellikler ortaya çıktı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da bölgede birçok çalışmaların yapıldığını ve çalışmalarla birlikte misafir sayısında ciddi artışlar olduğunu aktararak; "Soğanlı Ören Yeri'nde valiliğimiz, bakanlığımız ve büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşumuzun işbirliği içerisinde çok çeşitli çalışmalar gerçekleşti. Yapılan çalışmalar ve tanıtımla Soğanlı'ya olan gelen misafir sayısında ciddi artışlar oldu. Rakamlara baktığımız zaman gerçekten sayısal olarak her yıl ciddi artışları görüyoruz. Ülkemizden misafirlerimiz olduğu gibi yurt dışından da çok sayıda misafiri Soğanlı'da ağırlıyoruz. Misafirlerimiz oradaki doğal ve tarihi dokuyu geziyorlar. Gece aydınlatmasıyla birlikte Soğanlı'daki vakit geçirme oranı daha da arttı. Çünkü hava karardıktan sonraki kısımda gece aydınlatmasıyla beraber oradaki güvercinlikler, kiliseler, manastır ve diğer kaya oyma yapıların aydınlatılmasıyla farklı bir güzellik ortaya çıktı akşamları. Misafirlerimiz de gerçekten çok beğeniyorlar. Bu sayede de hem oradaki ziyaretçilerimizin zaman geçirme süresi artmış oldu.