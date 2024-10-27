SOLOTÜRK 29 Ekim\'de İstanbul\'da Uçacak

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SOLOTÜRK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul uçuşu yapacak

İSTANBUL - Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul gösteri uçuşu yapacak.

Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Maltepe Sahil Parkı'nda uçuş yapacak. Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK 28 Ekim 2024 saat 16.00'da selamlama uçuşu yapacak. Daha sonra da 16.00'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.