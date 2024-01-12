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Sucukları benzinlikte yıkayan firmaya 150 bin lira ceza - Son Dakika
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Sucukları benzinlikte yıkayan firmaya 150 bin lira ceza

Bursa'da bir benzin istasyonunda kamyonetteki etiketsiz sucukları tazyikli su ile yıkarken görüntülenen firmaya 150 bin liraya yakın ceza kesileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan 70 kilo sucuk Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, Afyonkarahisar'daki üretim tesislerinden alınan numunelerde olumsuz bir değere rastlanmadı.

12.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
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Sucukları benzinlikte yıkayan firmaya 150 bin lira ceza

BURSA - Bursa'da bir benzin istasyonunda kamyonetteki etiketsiz sucukları tazyikli su ile yıkarken görüntülenen firmaya 150 bin liraya yakın ceza kesileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından el konulan 70 kilo sucuk Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edilirken, Afyonkarahisar'daki üretim tesislerinden alınan numunelerde olumsuz bir değere rastlanmadı.

Bursa'da 6 Ocak 2024 tarihinde Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan kamyonet içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkaması dikkat çekmişti. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı 16 AEV 265 plakalı kamyonetin sahibi İ.Y.'ye ulaştı. İ.Y.'nin aracı eşi Hüseyin Y. ile Fatih M.(35)'nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede 2 şahsı yakaladı.

İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen 2 şahıs ile birlikte sucukların halen içerisinde olduğu panelvan minibüs, jandarma karakoluna götürüldü. El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sucukların üretildiği Afyonkarahisar'daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Jandarmada ifadeleri alınan sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., serbest bırakılırken, Afyonkarahisar'daki tesislerden alınan numunelerde olumsuz bir değere rastlanmadı. Ancak, şüphelilere 'etiketsiz sucuk' sattıkları gerekçesiyle toplamda 150 bin liraya yakın ceza kesileceğini öğrenildi.

Sucukları benzinlikte yıkayan firmaya 150 bin lira ceza
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Sucukları benzinlikte yıkayan firmaya 150 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sucukları benzinlikte yıkayan firmaya 150 bin lira ceza - Son Dakika
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