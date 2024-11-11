Taksim'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Taksim'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıldönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda anma programı gerçekleştirildi. Törende İstanbul Valisi, Garnizon Komutanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çelenk sundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

11.11.2024 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Meydanı'nda Atatürk'ü anma

İSTANBUL - Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'inci yıldönümü sebebiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Saat 08.50'de başlayan törende, İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de sırayla anıta çelenk koydu. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Anıtı, Yerel Haberler, Politika, İstanbul, Taksim, Genel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Genel Taksim'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu Üniversiteli genç kız, kaldığı yurdun bahçesinde ölü olarak bulundu
22:16 Trump göreve başlamadan Biden’a talimatı iletti: Hizbullah’la ateşkeste ilerleme sağlanmalı Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
11:32 Jose Mourinho’nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor Jose Mourinho'nun Nusret ile çektiği videoya herkes aynı yorumu yapıyor
11:22 Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez’den 10 Kasım mesajı Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:50 Tarkan’dan duygulandıran 10 Kasım mesajı Tarkan'dan duygulandıran 10 Kasım mesajı
10:47 Doğu Akdeniz’de fırtına uyarısı Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
10:46 Galatasaray’dan Icardi’ye büyük jest Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest
10:40 Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı Süper Lig devleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:57 Wanda Nara’nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe Wanda Nara'nın yeni sevgilisi Galatasaray taraftarının sinir uçlarıyla oynuyor: En büyük Fenerbahçe
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 01:38:35. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.