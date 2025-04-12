Tarım Bakanlığı'nın Desteklediği Mera Islah Projesi Açıldı

Tarım Bakanlığı'nın desteklediği mera kullanıma açıldı

AYDIN - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Mera Islah ve Amenajman Projesi Otlatma Alanı kullanıma açıldı. Tarım Bakanlığı tarafından proje kapsamında Aydın'da toplam 38 mera hayvanların otlatılması için hazırlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023-2025 yıllarında uygulamaya alınan Aydın İli Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesinde Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesinin açılışı, Yenipazar belediye Başkan Vekili Hüseyin Cebeci, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, şube müdürleri, ilçe müdürleri, Dereköy Mahalle Muhtarı Durmuş Kaya ile STK temsilcileri ve üreticilerin katılımı ile gerçekleşti.

Yenipazar'a bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde 434 bin TL maliyetle hazırlanan mera, bölgedeki hayvanların otlatılabilmesi için hizmete açıldı. 583 dekar alandan oluşan merada çalı temizliği ve yem bitkisi karışımı ile üstten tohumlama ile gübreleme işlemi yapıldı. Ayrıca meradaki bir kuyunun da bakımları yapılarak hayvanların içme suyu ihtiyacı giderildi.

"Köylüler olarak bizler meramıza sahip çıkacağız"

Açılışta ilk konuşmayı yapan Dereköy Mahalle Muhtarı Durmuş Kaya, bakanlık yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederek: "Bugün meramızın açılışını yaptık. Köylüler olarak bizler meramıza sahip çıkacağız. Bölgemizdeki tarımın gelişmesine katkıda bulunacağımızın da sözünü buradan vermek istiyorum" dedi.

"Proje maliyeti 434 bin TL"

Açılışta konuşan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş: "Bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz Dereköy Mahallesi Meral Islah ve Amenajman Projesi 2023 yılında başlamış olup toplam 557 dekar alanı kapsamaktadır. Proje maliyeti 434 bin TL'dir. Sorunların çözümünde Bakanlığımız daima sizlerle yakın iş birliği içinde olacak ve gereken destek verilecektir. Sizlerden de yaptığımız bu çalışmalarda bizimle işbirliği içinde olmanızı ve bizi desteklemenizi bekliyoruz. Köylerimizin Meralarının ıslahı konusunda bize gönüllü olarak yardımcı olacağına inanıyoruz ve bunun en güzel örneğini de zaten bugün burada görüyoruz. Mera ıslahında emeği geçenlere teşekkür ediyor ve bu meranın ülkemiz hayvancılığı için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Meralar kritik role sahip"

Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür de konuşmasında: "Meralar, sadece hayvanların otlak yerleri değil aynı zamanda biyoçeşitliliğin korunması, toprak sağlığının da sürdürülmesi için kritik role sahip alanlardır. Ancak zaman içinde çeşitli sebeplerle verimliliklerini yitirebilmektedirler. 2001 yılından bu yana 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında; meraların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla İl Müdürlüğümüzce Mera Islah ve Amenajman Projeleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu zamana kadar İlimizde toplam 38 mahallede Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanmış olup 19 proje tamamlanmış, 19 proje de devam etmektedir. İlimizde Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanan alan 37 bin 203 dekar olup projelerin toplam bütçesi 17 milyon TL'dir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce Yenipazar İlçesi Dereköy Mahallesinde 2023-2025 yılları arasında 583 dekar alanda uygulanmak üzere Mera Islah ve Amenajman Projesi hazırlanmış, Tarım ve Orman Bakanlığımızca onaylanmıştır. 510 bin büyükbaş hayvan varlığımız ile ilk sıralarda yer aldığımız ülkemiz hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem açığının kapatılması, ülkemiz hayvancılığının gelişmesi, üretimin artması, yetiştiricilerimizin gelirlerinin arttırılarak hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde ıslah programlarına devam edilecektir" dedi.

Konuşmaların ardından bölgedeki hayvanlar taşınarak otlamaları için meraya salındı.