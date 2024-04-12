Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı - Son Dakika
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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanarak başladı. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri alınmış durumda.

12.04.2024 19:49
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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

BOLU - 9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı seyrediyor. Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda. İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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