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Telefon direğine mahsur kalan kediyi köylüler kurtardı - Son Dakika
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Telefon direğine mahsur kalan kediyi köylüler kurtardı

Nevşehir'de telefon direğinde mahsur kalan kedi, köylüler tarafından iş makinası yardımıyla kurtarıldı. Kedi, yaklaşık 1 gün boyunca direkte mahsur kaldıktan sonra donmak üzereyken fark edildi ve kurtarıldı. Köylülerden biri iş makinasının ucuna astıkları çuvalın içine girerek kediyi kurtardı.

24.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Telefon direğine mahsur kalan kediyi köylüler kurtardı

1 gün mahsur kalan kedi donmak üzereyken kurtarıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de telefon direğinde mahsur kalan kedi iş makinası yardımıyla köylüler tarafından kurtarıldı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar Köyü'nde köpekler tarafından kovalanan bir sokak kedisi telefon direğine çıktı. Direkte mahsur kalan kediyi gören köylüler, kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 gün direkte mahsur kaldığı belirtilen kedi donmak üzereyken köylüler tarafından fark edilerek iş makinası yardımıyla kurtarıldı. Kediyi kurtarmaya çalışan köylülerden biri iş makinasının ucuna astıkları 'haşa' tabir edilen çuvalın içine bindi. İş makinası yardımıyla kedinin bulunduğu direğe uzanan vatandaş kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber olan köylüler ilginç görüntüler oluşturdu.

Telefon direğine mahsur kalan kediyi köylüler kurtardı
Kaynak: İHA
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