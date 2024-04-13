TEM\'in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2028 yılında 12 milyar dolar ihracat hedefliyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2023 yılında 8 milyar dolar olan ihracatını 2028 yılında 12 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Başkan Ali Fuat Gürle, Türkiye'nin 12 milyar dolarlık ihracat hedefine 1,5 milyar dolar katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, sektörün alt kolları olan kağıt ve odun dışı orman ürünleri ihracatının da önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.