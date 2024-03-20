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Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer: "Gara Süleymaniye arasındaki bölge Türkiye'nin yönetiminde temizlenecek"

"Sincar, Mahmur, Kerkük, Erbil, Süleymaniye hattında ciddi bir süpürme operasyonu yapılacak"

İSTANBUL - Irak ve Suriye'ye muhtemel bahar operasyonu olabileceğine dair konuşan Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer; Sincar, Mahmur, Kerkük, Erbil, Süleymaniye hattında ciddi bir süpürme operasyonu yapılacağını söyledi. Gara-Süleymaniye arasındaki bölgenin tamamen temizleneceğine işaret eden Dr. Güçlüer, "Bu Türkiye'nin yönetiminde, Türkiye'nin kurmuş olduğu ortak harekat merkezinin kontrolünde bir süpürme operasyonuyla gerçekleşecek" dedi.

Irak- Suriye sınırı bölgesinde terör örgütleriyle yıllardır süren mücadele hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, buna dair Irak'ta 25 maddelik bir anlaşma olacağını söyledi. Anlaşma hakkında konuşan Dr. Eray Güçlüer, "Türkiye sınırından itibaren daha derine inilerek kalekollar ve bu kalekollara giden yollar yapılacak. Birlikler takviye edilecek. Şu anda zaten operasyonlar yapılıyor. Kahraman ordumuz, derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe konseptini uyguluyor. Bu bağlamda da artık on binlerce mağara, tek tek kontrol ediliyor, bunların bir bölümü kapatılıyor, bir bölümü ise imha ediliyor ya da teröristin yeniden kullanamayacağı şekle dönüştürülüyor. Bunların mümkün olmadığı yerde ise SİHA'larla gözetlenerek istihbarat sistemlerimizle kontrol altına alınıyor. Gara ile Türkiye'nin Irak sınırı arasındaki yaklaşık 20 bin kilometrekare büyüklüğündeki böyle geniş bir alanı kontrol edebilmek için kapsamlı bir sistem tesis ediliyor" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin bu konuda şakası yok"

İkinci safhada, Gara ile Süleymaniye arasındaki bölgedeki düz alanda PKK'nın şehir merkezlerinde ve kazmış olduğu mevzi ve yeraltı sığınaklar ile tünellerde yaşadığının altını çizen Dr. Güçlüer, "İşte buranın şimdi kontrol altına alınması, temizlenmesi lazım. Bunun için bölgedeki dört tane unsur; Barzani, Talabani, Arap güçleri ve Türkmenlerden oluşan Kuzey Irak yönetiminin güçlendirilmesi, takviye edilmesi ve böylece Kuzey Irak yönetimi bölgesindeki PKK'nın tamamen yok edilmesine yönelik bir cephe hattı oluşturulması çalışmaları başlatıldı. En önemli konulardan bir tanesi bölgedeki Talabani'ni yönetiminin PKK'ya angaje olmasıydı. Bu çok rahatsız ediciydi. Bunun için Türkiye, Talabani'ye gerekli ayarı verdi. Dolayısıyla artık Talabani de bu saydığım dört güçle birlikte Türkiye'nin oluşturduğu eksende yer almış oldu. Gerekli ikazlar yapıldı. Kısa bir süre önce Milli İstihbarat Teşkilatı, Süleymaniye kırsalında çok üst düzey bir teröristi etkisiz hale getirdi. Türkiye'nin Süleymaniye'deki bu operasyonları aynı zamanda; İran'a, Amerika'ya ve Talabani'ye mesajdır. Türkiye'nin bu konuda şakası yok. Her türlü söylem ve eylem yapıldı. Gerekirse daha fazla da yapılabileceği ifade edildi" dedi.

"Sincar, Mahmur, Kerkük, Erbil, Süleymaniye hattında ciddi bir süpürme operasyonu yapılacak"

Barzani, Talabani, Arap güçleri, Arap aşiretleri ve Türkmenlere ait silahlı güçlerin de olduğuna değinen Dr. Güçlüer şunları söyledi:

"Şimdi bunlardan nitelikli askeri güç oluşturulması safhası var. Bunun için hazırlıklar yapılıyor. Tam da bu işin merkezinde, ortak harekat merkezi kurulacak. Aynı zamanda bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üsleri var. Bunlar anladığımız kadarıyla ateş ve manevra gücü yüksek zırhlı ve mekanize unsurlarla takviye edilecek. Bazı yeni üs bölgeleri açılacak ve bu şekilde oluşturulacak ortak güç desteklenerek PKK'ya karşı; Gara ile Süleymaniye arasındaki bölgede özellikle Sincar, Mahmur, Kerkük, Erbil, Süleymaniye hattında ciddi bir süpürme operasyonu yapılacak. Zaten son nokta da budur. Hani bir Türk atasözü vardır ya 'kekliği düz ovada avlarsınız.' Evet, dağda avlamak zordur. Bu işi dağda Türk Silahlı Kuvvetleri yapacak. Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanda bu temizliği ordumuz yapacak. Bunun için gerekli teçhizat, teknoloji, uzmanlık ve tecrübe birikimi var. Ovada ise oluşturulacak ortak operasyon gücü yapacak."

"Suriye'de teröristlerin lojistiğinin kesilmesi anlamına gelir"

"Orta Doğu coğrafyasında terörün tutunabileceği, yaşayabileceği tek doğal alan Irak'ın kuzeyidir" diyen Dr. Güçlüer, "Burası temizlendikten sonra, Türkiye'nin yönetiminde oluşturulan cephede bir süpürme operasyonuyla Gara Süleymaniye arasındaki bölge tamamen terörden temizlenecek. Bu çok önemli. Çünkü Irak, Suriye sınırının da işlevsel hale getirilmesiyle teröristlerin Irak'tan Suriye'ye geçişleri ve lojistik destek almaları da önlenecek. Yani Suriye'yle Irak arasında bir sınır hattı oluşturulacak. Irak-Suriye sınırı var ama sadece kağıt üzerinde, gerçekte sınır filan yok. Ama bu hattın işlevsel hale getirilmesi bu bölgeden terörist geçişlerinin önlenmesi, Suriye'de teröristlerin lojistiğinin kesilmesi anlamına gelir" dedi.

"Ayn El-Arap, Münbiç ve Tel Rıf'at bölgelerindeki operasyonlarının oluşması için önünü açar"

Suriye'deki PKK terör örgütünün ve yandaşlarının lojistiğinin tamamının Irak'tan geldiğini belirten Dr. Güçlüer sözlerine şunları ekledi:

"Irak'tan gelen lojistik kesilirse Suriye'de PKK'nın bulunduğu alanlarda güç boşlukları ortaya çıkar. Bu güç boşlukları da Türkiye'nin tamamlamayı istediği Kamışlı, Ayn El-Arap, Münbiç ve Tel Rıf'at bölgelerindeki operasyonlarının yapılmasının önünü açar. Bir de merkezi Irak yönetimi konusu var. Zaten Türkiye bu anlattığım faaliyetlerin tamamını merkezi Irak yönetimiyle koordine içerisinde yapıyor. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması ve Irak'ta güçlü bir Irak devleti kurulmasını istiyor. Böylece bölgede güçlü bir Irak devlet yönetimi oluşursa diğer terörist artık ve aparatlar yani DEAŞ'ından tutun PKK gibi bu insanlık düşmanı, cani terör örgütlerinin bölgede barınmaları ortadan kalkar. Böylece Türkiye, güneyden itibaren stratejik güvenliğini de sağlamış olur. İşte o yüzden Irak'ın kalkınma yolu projesini de bu sürece eklemliyor. Böylece Türkiye terörle mücadeleyi bu anlattığım çerçevede oluştururken ama aynı zamanda; enerji, ulaşım, iletişim. Tarım, teknoloji ve daha pek çok konuda Irak'la Türkiye'yi entegre edecek projeleri de hayata geçirmek istiyor. Türkiye pek çok yönden güçlü altyapılar oluşturarak artık PKK temizlendikten sonra yeniden Irak'a dönmesini engelleyecek süreçleri de harekete geçirmiş durumda."