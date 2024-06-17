Genel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde halk bayramlaşması yapıldı

TRABZON - Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde halk bayramlaşması yapıldı.

Katılımın yüksek olduğu bayramlaşmaya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, STÖ temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Bütün Trabzonluların ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bayramlar sevginin, dostluğun arttığı, küskünlüklerin, kırgınlıkların azaldığı dönemlerdir. Bayramlarda ne yazık ki trafik kazaları oluyor. Özellikle vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları, aşırı hızla gitmemeleri, gidecekleri yere biraz daha geç gitmeleri halinde sağlıklı gidebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bir de acemi kasaplarımız var, bu kasapların kendilerini kasap olarak görmemeleri, hakikaten bu işi bilen insanlara mutlaka bırakmaları gerektiğini ifade etmekte fayda var. Çünkü üzüntülere yaralanmalara sebebiyet veriyor. Ama hepsinden ayrı bayramlarımız çok güzel geçiyor. Bütün katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, bayramımız kutlu olsun, bayramımız bayram olsun inşallah" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Bugün belediyemizde halkımızla beraber bayramlaşıyoruz. Huzur ve sükünet içerisinde ülke sathında olduğu gibi şehrimizde de bayramımızı kutluyoruz. Şehrimizde bayramın güzellik içinde yaşanabilmesi için bütün tedbirleri aldık. Kazaların olmaması için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çünkü bayram bir arada olmak, kaynaşmak, dayanışmak, hasretlerin giderildiği mübarek bir gün. Şu anda biz huzur içerisinde bayramımızı idrak ederken kanın ve gözyaşının olduğu kardeşlerimizin de inşallah kurtuluşuna bu bayramın vesile olmasını, Gazze'deki insanlık dramı ve soykırımın da inşallah son bulmasını yüce Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

Trabzon'un tüm dinamiklerinin hep beraber olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Trabzonlu hemşerilerimizle hep beraber burada bayramlaşıyoruz. Bayramlar biliyorsunuz küskünlüklerin, dargınlıkların bittiği, herkesin sevgiyle, saygıyla kucaklaştığı zamanlardır. Tam bu ruha uygun bir biçimde bugün buradayız. Ben tüm vatandaşlarımın, tüm hemşerilerimin ve dostlarımın bayramını kutluyorum. Şu ana kadar çok şükür bayramın huzurunu ve ruhunu bozacak hiçbir şey olmadı" şeklinde konuştu.