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Türkiye ve Özbekistan ilişkilerini anlatan Ortak Gelecek belgeselinin galası düzenlendi

ANKARA - Özbekistan ve Türkiye'nin arasındaki kültürel ilişkilerini konu alan 'Ortak Gelecek' belgeselinin galası düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen ve Özbekistan'ın tarihi kültürel değerleri, Türkiye ile tarih boyunca ilişkilerinin seyri ve iki ülkenin ortak geleceğinin önemini konu alan 'Ortak Gelecek' belgesel filminin galası gerçekleştirildi. Filmin fragman gösterisiyle başlayan programda iki ülkenin arasındaki tarihi bağa vurgu yapıldı.

Program çerçevesinde bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbekistan ile Türkiye'nin tarihinin, kültürünün bir, dinimiz bir olduğuna vurgu yaparak, "Özbekistan ile Türkiye'nin her alandaki ilişkileri birbirlerine kardeşim diye hitap eden iki devlet başkanının yüksek katkılarıyla bugün en üst seviyede artarak ilerlemekte" diye konuştu.

"Özbekistan her alanda hızla ilerlemeye devam ediyor"

Özbekistan'ın tarihi, kültürel, coğrafik ve stratejik çok büyük ve önemli bir devlet olduğunu bildiklerini söyleyen Yalçın, "Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in her türlü takdire şayan olağanüstü liderliğiyle, Özbekistan her alanda hızla ilerlemeye devam ediyor. Özbekistan'ın geleceği büyük devlet diye bir mottosu var. Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'da yapılan reformlarla bu mottoya ulaşacaklar" açıklamasında bulundu.

"Bu belgesel gelecekteki belgesellere örnek olacak"

Topçu, artık toplumların birbirine kavuşmasında sinema, radyo ve dijital medyanın çok etkili olduğunu belirterek, "bu araçların günümüzde etkinliği artık tartışılmaz. Buradan hareketle iletişim başkanlığımızın destekleriyle bu güzel belgeseli hazırladılar. İnşallah bu diğer belgesellere de örnek olur" diye konuştu.

"İşbirliklerini gençler ve kadınlar üzerinden arttırabilirsek o ilişkiler çok daha kalıcı olur"

TBMM Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer ise Yapılmış olan belgeselin iki ülke arasındaki ilişkilerin anlatılması için büyük bir önem taşıdığını söyleyerek, "Eğer toplumlar arasında eğitimde, kültürde, sanatta özellikle gençler ve kadınlar üzerinden işbirliğini arttırabilirsek o ilişkiler çok daha kalıcı olur" ifadelerine yer verdi.

Programa TBMM Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev katılım sağladı.