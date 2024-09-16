Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi - Son Dakika
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Genel

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

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85 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yöneltilen bir soru üzerine hayli sinirlendi. Aynı muhabir daha önce de Süleyman Soylu'yla karşı karşıya gelmişti.

16.09.2024 11:27
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Ankara'da düzenlenen Evrensel Posta Birliği (UPU) Bölgesel Strateji Forumu'na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir gazetecinin 85 milyon vatandaşa ait olan kişisel verilerin çalınıp çalınmadığına yönelik iddiaları sorması üzerine tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR ÇALINMA OLAYI OLMAMIŞTIR"

"Şu anda Türkiye'nin gündeminde verilerin çalınması gündemi yoktur" diyen Bakan Uraloğlu, "Çünkü böyle bir çalınma olayı olmamıştır. Bu geçmiş dönemde sadece konuşulan bir bilgi vardı, oydu. Türkiye'nin şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. O dönem kendi içinde konuşulmuş, kapanmıştır. Şu anda Türkiye'nin gündeminde yok. Çok net söylüyorum. Kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir lafı cımbızla çekip sanki Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır diye kimse haber yapmasın" ifadelerine yer verdi.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMAMIZ OLMAMIŞTIR"

Sözlerinin devamında daha önceki açıklamalarının cımbızlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Şu anda böyle gündem yoktur. Bu şekilde yapılmış olan haberlere de cımbızla çekilip arkasına önüne yorum ekleyerek yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konu gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de başla bir şey söylenmesine gerek yok" dedi.

Soylu\'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu\'nu küplere bindirdi
Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Süleyman Soylu, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Türkiye, Sağlık, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • YUSUF CANER:
    sinirlendiyse var bişeyler ): 118 9 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Küp mü bıraktınız ülkede .. 92 11 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    bu net kişisel veriler korunmuyor herkes her şeyi biliyor artık 94 8 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    İki tane cümleyi bir araya getiremiyor. 82 9 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Böyle liyakatsiz kişileri bakan yaparsanız olacağı budur 67 16 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    o kadar çok şey çalıyorlar ki. kişisel veriler çalınmış ne olacak. 25 9 Yanıtla
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