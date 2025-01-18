Uluslararası Hukuk Uzmanı Anas Zeineddin: Türkiye, Hamas ve İsrail Anlaşmasında Kritik Rol Oynadı

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Uluslararası Hukuk Uzmanı Anas Zeineddin: "Hamas ve İsrail arasında anlaşmaya varılmasında Türkiye'nin ciddi önemi var"

İSTANBUL - Uluslararası Hukuk Uzmanı Anas Zeineddin, Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Zeineddin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü politika kapsamında Hamas'ın yetkililerine Türkiye'de yer açılmıştır. Hamas ile Türkiye arasında önemli ilişkiler söz konusu. Bu ilişkilerin böyle bir anlaşmaya varılmış olmasında da ciddi bir önemi vardır" dedi.

Hamas ve İsrail arasında 15 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını Uluslararası Hukuk Uzmanı Anas Zeineddin, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Zeineddin, anlaşmanın yalnızca taraflar arasındaki çatışmaları sonlandırmayı değil, aynı zamanda bölgedeki insani krizi hafifletmeyi ve diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Öte yandan, Anad Zeineddin, Hamas ile İsrail arasında sağlanan anlaşmada Türkiye'nin önemli bir rolü olduğuna dikkat çekti.

"Bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için önemli bir adım atılmış oldu"

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için önemli olduğunu belirten Uluslararası Hukuk Uzmanı Anas Zeineddin, "Sayıları kısa bir süre içinde tespit edilemeyecek kadar çok Filistinlinin hayatını kaybettiği ve Gazze'nin altyapı ve üstyapısının büyük oranda tahrip edildiği bu sürecin sonunda varılan mutabakat tüm dünyada büyük memnuniyetle karşılandı. Gazze halkının yaralarının sarılabilmesine imkan tanıyacak bu gelişme Filistin halkının rahat bir nefes almasına olanak tanıdı. Bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için önemli bir adım atılmış oldu. Tarihin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Gazze'de yaşayan insanlara göre, böyle bir soykırımdan sonra ateşkes sözleşmesi imzalanmış olsa da artık bu soykırımcılarla normalleşmeye gidilmemeli, soykırımcıların yalnızlaştırılma çabaları arttırılmalı, gerekirse siyasi ve iktisadi ilişki kurulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Filistin'in ağır ihlal karşısında yeniden çatışmaları başlatma hakkı söz konusudur"

İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymaması durumunda Filistin'in yeniden çatışma başlatma hakkı olduğunu vurgulayan Zeineddin, "İsrail'in bu anlaşmaya uymama ihtimali yüksektir. Ama 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi'nin 40. Maddesi uyarınca; ateşkes anlaşmasının bir tarafça ağır ihlal edilmesi durumunda, diğer tarafın bu ateşkesi sona ermiş olarak değerlendirme hakkı ve yeniden çatışma başlatma hakkı vardır. Eğer İsrail ateşkesi bozarsa, Trump'ın İsrail'e anlaşmaya uyması için gerekli olan baskı uygulanmazsa Filistin'in ağır ihlal karşısında yeniden çatışmaları başlatma hakkı söz konusudur. Trump'ın bu anlamda bir baskı uygulama ihtimali yüksektir. Nitekim artık Çin'e yönelik farklı bir politika izlenmesi bekleniyor. Buna daha fazla yoğunluk ve önem verecektir. Ayrıca Amerika'nın kendi yaşadığı ekonomik sorunlar var. Bu konulara ağırlık vermek istediğini defalarca belirtmiştir. Filistinlileri düşündüğü için değil de aslında Orta Doğu'daki Gazze Savaşı kendisi için baş ağrıtacak bir durumdur. Bu durumu bir an önce gidermek ister diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Soykırımcılar hesap vermelidir"

İsrail'in soykırım suçundan yargılanmaya devam edeceğini söyleyen Anas Zeineddin, "Böyle bir anlaşma imzalanmış olsa da Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılmış olan bir soykırım davası süreci ve daha önemlisi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcılığı tarafından başlatılmış süreç devam edecektir. Bu soykırımcılar hesap vermelidir ki bir daha dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir soykırım yaşanmasın. Bu arada 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi'nde yer alan kurallar, büyük ölçüde uluslararası teamül hukuku olarak kabul edilmektedir. Tüm devletler söz konusu sözleşmeye taraf olmasa da uymak zorundalardır" ifadelerini kullandı.

"Hamas ile Türkiye arasında önemli ilişkiler söz konusu"

Hamas ile Türkiye arasındaki ilişki hakkında konuşan Anas Zeineddin, "Hamas'ın yetkililerine Türkiye'nin yer açmış olması ve Hamas ile Türkiye arasında yapılan toplantılar sonucunda böyle bir anlaşmaya varılmış olması Türkiye'nin önemini, Türkiye'nin rolünü de göstermektedir. Dünyada bir Katar bir de Türkiye Cumhuriyeti özellikle Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü politika kapsamında Hamas'ın yetkililerine Türkiye'de yer açılmıştır. Hamas ile Türkiye arasında önemli ilişkiler söz konusu. Bu ilişkilerin böyle bir anlaşmaya varılmış olmasında da ciddi bir önemi vardır" dedi.