Üsküdar Belediyesi, Sakarya'nın Yardım Tırını Kaldırdı

Üsküdar Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yardım tırını kaldırttı

İstanbul'un CHP'li ilçe belediyesi depremde bile siyaset yaptı

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçların giderilmesi üzerine gönderdiği tır, Üsküdar Belediyesi tarafından park edildiği yerden kaldırıldı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve şehirde de hissedilen depremin ardından acil ihtiyaçların giderilmesi üzerine hazırlanan tırı, İstanbul Üsküdar'a gönderdi. İlçenin meydanında park edilen tır, vatandaşa hizmet etmek üzere hazırlığını yaparken, Üsküdar Belediyesi tarafından engellendi ve araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bu olay sonrasında ilçe belediyesi tepkilerin odağı oldu.