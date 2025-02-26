Vali Çiçek: "Gençlerimiz bataklığa sürüklenmesin diye bir polisimizi şehit verdik" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Gençlerimiz bataklığa sürüklenmesin diye bir polisimizi şehit verdik"

Vali Çiçek: "Gençlerimiz bataklığa sürüklenmesin diye bir polisimizi şehit verdik" Erva Spor Kulübü'nün 50.'si açıldı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız Projesi kapsamında 50'inci ERVA Spor Kulübü açıldı.

26.02.2025 17:36  Güncelleme: 17:40
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Vali Çiçek: "Gençlerimiz bataklığa sürüklenmesin diye bir polisimizi şehit verdik"

Erva Spor Kulübü'nün 50.'si açıldı

KAYSERİ - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız Projesi kapsamında 50'inci ERVA Spor Kulübü açıldı. Açılışta konuşan Vali Çiçek, "Gençlerimiz bataklığa sürüklenmesin diye bir polisimizi şehit verdik" dedi.

Kayseri Valiliği öncülüğünde başlatılan ERVA Projesi kapsamında hazırlanan Boyteks ERVA Spor Kulübü'nün açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Sayın valim Kayseri şehri sizi her mahalleye bıraktığınız izle tanıyacak ve o şekilde hatırlayacak. Erva Spor Okulları Projesi Kayseri'nin belki de son dönemde tıpkı kadın kooperatiflerinde olduğu gibi en önemli projelerinden bir tanesi. En iyi tarafı da şu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kuvvetlidir, kudretlidir. Her şeyi de yapmaya muktedirdir. Kayseri'nin bütün mahallelerine bir günde spor okulu açabilecek güçtedir. Fakat sürdürülebilir olması ve toplum tarafından benimsenmesi önemli. Boyteks var olduğu sürece burası da var olmaya devam edecek. O yüzden sadece açılışları yapılan sembolik projeler yerine sürdürülebilir olacak ve bir sonraki nesle aktarılacak projeler geliştirdiğiniz için de Kayseri'de yaşayan bir vatandaş olarak size şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, "Vicdani bir sorumlulukla bu şehirde yaşayan gençlerin ve çocukların geleceği ile ilgili diğer kurumların yaptığı işlerle beraber bizim de daha fazlaca yapmamız gereken işler var ve bu kurumların hepsini bir araya getirerek, koordine edip bunları yapmamız gerekir diye ortaya koymuş olduğu fikri birliktelikte gerçekten şehrimiz adına güzel bir örnek oldu. Bundan sonra tahmin ediyorum ki başka şehirlerde de bunun farklı organizasyonlarını göreceğimiz bir etkinlik oldu. Bundan dolayı da sayın valimize teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olsun. İnşallah güzel günlerde kullanmak nasip olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz zehirlenmesin diye bir polisimizi şehit verdik"

Gençlerin yerinin spor salonları olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Dün hepinizin bildiği gibi Kayseri için acı bir gündü. Kayseri'de gençlerimiz zehirlenmesin, alçaklara teslim olmasın, hiçbir gencimiz zehir tacirleri karşısında bataklığa sürüklenmesin diye mücadele eden bir polisimizi, İbrahim Birol'u şehit verdik. Görevi başında gençlerimizi zehirlemek için, ilimize uyuşturucu sokmak için hatta ilimize uyuşturucu sokarak gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara karşı emniyetimiz büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda emniyetimizi görünce kaçtılar. Emniyetimiz bütün çalışmaları yapmıştı ve araçlarıyla peşlerine düştüler. Onlar kaçtılar, emniyetimiz peşlerinden gitti. Kaçacaklarını anladıklarında polislerimiz araçlarına çarparak durdurdular ve o alçakları kıskıvrak yakaladılar. Fakat o esnada bir polisimiz kalp krizi geçirerek şehit oldu. Daha 41 yaşındaydı ve tek istediği şey vardı; Kayserili hiçbir gencin uyuşturucu batağına düşmemesi, hiçbir çocuğumuzun alçaklara teslim olmaması. Arkasında iki yavrusu vardı. Dün meslektaşları naaşı başında söz verdiler. Hiçbir gencimizi hiçbir uyuşturucu kaçakçısına, zehir tacirine teslim etmeyeceğiz diye ant içtiler. Sizi zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sizler spor salonlarına yakışırsınız. Sizler mazlumların ümidi olan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sizler Gazze'nin, Suriye'nin, tüm mazlum coğrafyanın ümidisiniz. Sizler spor salonlarında Türk bayrağını diğer bayrakların üzerine çıkaracaksınız, İstiklal Marşı'nı okutacaksınız. Sizler buralara yakışırsınız. Sizleri bataklığa sürüklemek isteyenlere emniyetimiz ve jandarmamız demir yumruklarıyla vuracak. Fakat onun yanında spor salonları açacağız. Spor salonlarında olacaksınız. Dolayısıyla Erva Spor Okulları bir meydan okumadır diye hep söylüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından yapılan kurdele kesimi ile Boyteks ERVA Spor Kulübü açıldı. Açılışa Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vali Çiçek: 'Gençlerimiz bataklığa sürüklenmesin diye bir polisimizi şehit verdik' - Son Dakika


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