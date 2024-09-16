Van'daki İşten Çıkarılan İşçiler Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'daki İşten Çıkarılan İşçiler Eylemlerine Devam Ediyor

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Van'da belediyelerden işten çıkarılan işçiler, 140 gündür sürdürdükleri eylemde haklarını talep ediyor. HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, işçilerin geri dönmesi için mücadele ettiklerini ve davalarda kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.

16.09.2024 20:56  Güncelleme: 21:03
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Van'da belediyelerden çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor

VAN - Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi devam ediyor.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı gecesi çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini yaklaşık 140 gündür aralıksız sürdürüyor. Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklenirken şu ana kadar 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi. Birçok işçinin mahkeme kararı devam ederken, geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan 21 işçi daha mahkemeyi kazandı. İki gün önce Van ziyaretinde işten çıkarılan işçilerle görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise mağduriyete uğrayan işçilere destek açıklamasında bulunmuştu.

"21 davamızda geriye dönüş ve tazminat davası kazandık"

İHA muhabirine konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Van'da bugün eylemlerinin 140'ıncı gününe girdiklerini belirtti. İşten çıkarılan işçilerle birlikte eylemlerine devam ettiklerini ifade eden Akdeniz, "Bu arkadaşlarımız geri dönsünler diye çaba sarf ediyoruz. Hizmet İş Sendikası olarak genel başkanımızın talimatlarıyla eylemimiz devam etmektedir. Malumunuz iki gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan buraya geldi. Bakanımızla birebir görüşme sağladık. Sağ olsun konuya zaten ilk günden beri gerekli adımları attığını, burada bulunan mağduriyetin farkında olduklarını ve işçilerin usulsüz bir şekilde işten çıkarıldıklarını kendileri de biliyor. Sonuç itibariyle davalarımız devam ediyor. 21 davamızda geriye dönüş ve tazminat davası kazandık. Onları bile uzatmak için İstinaf Mahkemesine temyize gönderiyorlar. Bunu da sırf bu arkadaşlar daha çok mağdur olsunlar diye yapıyorlar" dedi.

İşten çıkaran bazı belediyelerin de toplu sözleşmelerinin iptali için dava açtığını dile getiren Akdeniz, "Tabii bunun iptali mümkün değil, ama bunu düşünmek bile çok ayıp bence. Bunu düşünmek bile bir insana yakışmaz. Bu çıkış alan arkadaşlarımızın içerisinde yüz kızartıcı suç yok, işe gitmemezlik yok. Bunların işten çıkarılmadan önce disiplin kurulu kurulur. Disiplin kurulunda çıkan karar uygulanır ve sonra davayla devam eder. Ama maalesef burada kanun tanımamazlık var. Burada böyle kendi başına iş yapma gibi bir lüks var ve bunlar da bunu yaptılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Fatih Akdeniz, Politika, Akdeniz, 3-sayfa, Genel, Van, Son Dakika

Son Dakika Genel Van'daki İşten Çıkarılan İşçiler Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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