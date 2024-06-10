Yağışlı hava yarından itibaren yurdu terk edecek - Son Dakika
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Yağışlı hava yarından itibaren yurdu terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün son yağışların olacağını belirterek, yağışlı hava ülkemizi yarından itibaren terk ediyor. Yüksek sıcaklıkların beklenmesi nedeniyle vatandaşlara bol bol sıvı tüketmeleri uyarısında bulunuldu.

10.06.2024 15:36
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Yağışlı hava yarından itibaren yurdu terk edecek

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün son yağışların olacağını belirterek, "Yağışlı hava ülkemizi yarından itibaren terk ediyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli yağışın etkisinde kalındığını hatırlatan Şahbaz, "Yağışlı hava ülkemizi yarından itibaren terk ediyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz'in iç kesimlerinde Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunda yağış olduktan sonra yurdumuzu terk edecek. Yerini sıcak bir havaya bırakıyor" şeklinde konuştu.

Yarından itibaren yüksek sıcaklıklar göreceğiz"

Yurt genelinde termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını aktaran Şahbaz, "Yarından itibaren yurdumuzun batısından başlayarak oldukça yüksek sıcaklıkları göreceğiz. Hali hazırda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrediyordu. Ancak yarından itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 8 ila 10 derece. Diğer yerlerde 4 ila 8 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları yoğun sıcaklara karşı uyaran Şahbaz, bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yağışlı hava yarından itibaren yurdu terk edecek - Son Dakika

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