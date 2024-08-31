Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor

Geniş Video İzle

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir köyde yıllar önce başlanan cami inşaatının maddi sorunlar nedeniyle tamamlanamaması nedeniyle tek odalı tarihi kiliseden camiye çevrilen bina içerisinde namaz kılmak zorunda kalan köy halkı camilerinin bitirilmesi için destek bekliyor. Köy sakinleri, camilerinin tamamlanabilmesi için hayırseverlerden destek istiyor.

31.08.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir köyde yıllar önce başlanan cami inşaatının maddi sorunlar nedeniyle tamamlanamaması nedeniyle tek odalı tarihi kiliseden camiye çevrilen bina içerisinde namaz kılmak zorunda kalan köy halkı camilerinin bitirilmesi için destek bekliyor. Torul ilçesi Güvemli Köyü sakinleri, köylerinde bulunan ve kiliseden camiye çevrilen tek odalı binanın kendilerine yetmemesi nedeniyle 2018 yılında cami inşaatına başladı. Tamamen köylülerin imece usulüyle kendi imkanları doğrultusunda yapımına başladığı caminin inşaatı ise maddi yetersizlikler nedeniyle durdu. Kiliseden camiye çevrilen ve tek odalı olması nedeniyle cami cemaatinin yoğun olduğu zamanlarda ihtiyaca karşılık vermeyen bina içerisinde ibadetlerini yerine getiremeyen köy sakinleri, camilerinin tamamlanabilmesi için hayırseverlerden destek istedi."Kiliseden dönme camide namazlarımızı kılıyoruz"Maddi sorunlar nedeniyle cami inşaatının uzun süredir devam etmediğini anlatan Güvemli Köyü muhtarı Zeki Aksu, "Biz bu caminin yapımına 2018 yılında başladık, bizim şu anda kullandığımız cami kiliseden dönme. İmam evimiz yok, şadırvan ve diğer ihtiyaçları için yer yoktu. Bunların hepsini bir çatı altına almak için bir proje başlattık. Köylünün çabasıyla bu güne geldik. Fakat artık durumlar el vermiyor. Şu an yarıda kaldı. Elimizde maddi imkanlar yok. Kiliseden dönme bir camide namazlarımızı kılıyoruz fakat yetmiyor. Yardımseverler yardım ederlerse biz camimizi tamamlamak istiyoruz" dedi."İnsanlar pazarda sattıkları ürünlerin parasını camiye bağışlıyor"Köy halkının caminin yapılması için her şeyi yaptıklarını ancak güçlerinin tükendiğini ifade eden Minare ustası Hasan Yazıcı, "Biz bir ay önce buraya geldik, minareyi yapmaya başladık. Tabi biz işimize başlamadan maddi imkanlarının olmadığını söylediler, biz bunu göze alarak bu işe başladık. Gördüm ki burada muhtar çok zorlanıyor, köy halkı da camiye çok düşkün. Bu köyün herhangi bir geliri yok. Vatandaş kendi yetiştirdiği fasulyeleri pazarda satıp elde ettiği parayı gelip cami yapılsın diye muhtara veriyor. Bu inşaatı bugüne kadar getirdiler ancak bundan sonrası çok zor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Torul, Cami, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
18:15 Türkiye’ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi İçeride yok yok Türkiye'ye gelen otomobilde 6 türden 42 hayvan ele geçirildi! İçeride yok yok
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
15:31 Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul’da Sofyan Amrabat, Fenerbahçe için İstanbul'da
15:30 İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza’da DJ kabininde dans ederken görüntülendi İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner İbiza'da DJ kabininde dans ederken görüntülendi
15:22 Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi Solunum sıkıntısı yaşayan Reha Muhtar yeniden entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 12:02:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement