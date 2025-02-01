1. Api Avrasya Arıcılık Kongresi Bakü\'de Yapıldı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 14 ülkeden arıcıların katılımıyla "1. Api Avrasya Arıcılık Kongresi" yapıldı.

Kongrede, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Ukrayna, ABD, Güney Kore, İran, Rusya Federasyonu başta olmak üzere 14 ülkeden 200'den fazla profesyonel arıcı, bilim insanı, arıcılık kuruluşları temsilcileri ve iş insanları yer aldı.

Kongrenin açılışında Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşlemlerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Arıcılar Birliği Başkanı Bedreddin Hasretov, Azerbaycan Profesyonel Arıcılar Birliği Başkanı Elhan Alakberov, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Api Avrasya Birliği Genel Sekreteri Anıl Ergin katıldı.

KOBİA Başkanı Memmedov etkinlikte yaptığı konuşmada, arıcılığın sadece tarım ve hayvancılığın bir dalı olarak değerlendirilemeyeceğini, bir çok ekonomik alanı etkileyen yaşamsal öneme sahip bir uğraşı olduğunu söyledi.

Memmedov, arıcılığın yeşil ekonomi ve yaşanabilir dünya bakımından önemli rol oynadığını vurguladı.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Özçelik, Azerbaycan'ın geniş iklim çeşitliliği ve verimli topraklarıyla tarım ve hayvancılık açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ve arıcılık faaliyetleri için de büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

Özçelik, TİKA'nın 2008'den bu yana Azerbaycan'da arıcılığın geliştirilmesine yönelik hayata geçirmiş olduğu proje ve faaliyetlere dikkati çekti.

TİKA'nın, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Afrika'nın farklı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde arıcılık projeleri yaptığını belirten Özçelik, arıcılar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına da önem verdiklerini ifade etti.

Azerbaycan Arıcılar Birliği Başkanı Hasretov, farklı ülkelerden uzman arıcıların ve bilim adamlarının bilgi ve deneyimlerini kendileri ile paylaşılmasına imkan sağlayan organizasyona katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Kongrede, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr Sevgi Kolaylı, arıcılık ürünlerinde kalite ve güvenliğin önemi ve küresel pazarlara çıkış imkanları ile ilgili bir sunum yaptı.

Ukraynalı arıcılık uzmanı Vladimir Malihin, ana arı yetiştiriciliğinde geleneksel ve yeni metotlar, ABD'den katılan Dr. Dan Aurell ise arı hastalıklarıyla mücadele konusundaki bilgi ve deneyimlerini aktardı.

TİKA'nın desteğiyle yapılan kongrede, Gürcistan, Kuzey Makedonya, İran, Rusya, Güney Kore, Türkiye'den uzmanlar tarafından da arıcılık, bal üretimi ve arı hastalıkları gibi konularda sunumlar yapıldı.