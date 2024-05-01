1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da polis müdahalesi - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da polis müdahalesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde İstanbul\'da polis müdahalesi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Polis, yürümekte ısrar eden gruplardan 20 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca trafiği kapatarak Taksim'e yürümek isteyen diğer gruplara da müdahale edildi ve toplamda 29 kişi gözaltına alındı.

01.05.2024 11:21
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan Taksim'e çıkmak isteyen gruplara müdahale eden polis, bazı kişileri gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar ve caddeler ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e yürümek isteyen grupları da polis engelledi.

Yürümekte ısrar eden gruplara gözaltı

Ara sokaklardan İstiklal Caddesi'ne geçip Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen bazı gruplara izin verilmezken, polis yürümekte ısrar eden farklı gruplardan 20 kişiyi gözaltına aldı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlar ve flamalarla sloganlar atarak Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi.

Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulunarak, yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı otobüslerine bindirilen HKP üyeleri, emniyete götürüldü.

Trafiği kapatarak Taksim'e yürümek isteyenlere müdahale

Şişli Darülaceze Caddesi'nde toplanan bir grup, trafiği kapatarak Taksim'e yürümek istedi.

Slogan atan gruba müdahale eden polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, Kurtuluş'ta slogan atarak Taksim'e yürümek isteyen Umut-Sen üyelerine de müdahale etti. Ekipler, 13 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Dolapdere'den Taksim'e ilerlemek isteyen bir grubun yürüyüşüne de güvenlik güçleri müsaade etmedi. Polis, uyarıya rağmen dağılmayan gruptaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Çeşitli sendikaların üyelerinden oluşan 6 grup da farklı zamanlarda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde toplanmaya çalıştı.

Bu gruplara müdahale eden polis ekipleri, gözaltına aldığı kişileri otobüslere bindirerek emniyete götürdü.

Polis ekipleri, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde de kol kola girerek sloganlar atan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da polis müdahalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da polis müdahalesi - Son Dakika
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