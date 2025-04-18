1 Mayıs'ta Kitlesel Etkinlikler Düzenlenecek

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

Geçen yıl "Vergide Adalet" temasıyla 1 Mayıs programını Bursa'da düzenleyen TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ta İstanbul Kartal Meydanı'nda olacak.

TÜRK-İŞ, gelir vergisi başta olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşıyacak.

Geçen yıl 1 Mayıs'ı Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Kocaeli'de kutlayan HAK-İŞ, bu yıl ÇAYKUR işçileriyle dayanışmak için Rize'de kitlesel program düzenleyecek.

Programda işçilerin geçim koşulları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının da aralarında olduğu konular dile getirilecek.

1 Mayıs'ı İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle ortak kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da İstanbul'da olacak.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ise 1 Mayıs'ı Ankara'da ayrı meydanlarda kutlayacak. Memur-Sen Anıtpark'ta, Türkiye Kamu-Sen ise Kolej Meydanı'nda program düzenleyecek.

İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı

İşçilerin, günlük çalışma süresine karşı küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi farklı adlarla resmi olarak kutlanıyor.

Tarihi 1890'lı yıllara uzanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911 yılında Selanik'teki tütün, pamuk ve liman çalışanlarınca kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

2009'da resmi tatil ilan edildi

Osmanlının ardından, Cumhuriyet döneminde Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs 1922'de Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.