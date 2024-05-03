İstanbul\'da 1 Mayıs\'ta polise saldıran 29 şüpheli yakalandı

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(İSTANBUL)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda fiziki müdahalede bulunduğunu" ileri sürdüğü 29 şüphelinin olaydan sonra kaçtıkları adreslerde yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise taş attığı gerekçesiyle 29 kişinin gözaltına alındığını" duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı. Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."