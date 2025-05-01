1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na Çelenk Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na Çelenk Bırakıldı

İşçi sendikaları, 1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı, meydan güvenlik önlemleriyle kapatıldı.

01.05.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İşçi sendikaları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik önlemleri kapsamında bariyerlerle kapatılan Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı. Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için yapılan anıta karanfil bırakan sendikaların programını tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı bariyerlerle tekrar kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kapsamında saat 05.00 itibarıyla Taksim Meydanı'na girişler yasaklandı. Meydan ve çevresi bariyelerle kapatılırken, meydanda çok sayıda polis ve TOMA'lar görevlendirildi.

Ancak kötü hava koşulları ve güvenlik önlemlerine rağmen sendikalar, Taksim Meydanı'na gelmeyi sürdürdü.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Birleşik Kamu İş'e bağlı Genel Sağlık İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'a karanfil bırakırken, Taksim Anıtı'na da çelenk koydu.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN), Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), Enerji İşçileri Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Nakliyat İş Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) ve Kamu Birliği Konfederasyonu üyeleri de Taksim Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

"Örgütsüz işçi köledir, örgütlü işçi yenilmezdir"

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası üyeleri Taksim'deki eylemlerinde DİSK'in kurucusu Kemal Türkler'in yanı sıra hayatını kaybeden işçi önderlerinin fotoğraflarını taşıdı. Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, anıta çelenk bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs, işçi sınıfının kapitalist sömürüye karşı, kapitalizme karşı isyanından ve direnişinden doğmuştur. Bundan tam 135 yıl önce Uluslararası İşçi Birliği tarafından tüm dünyada işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs bir mücadele günüdür. Yani İslam coğrafyasından Latin Amerika'ya, Amerika'ya, Afrika'ya tüm dünya ülkelerinde bugün, işçiler kapitalizme karşı isyanlarını haykırmaktadır. 1 Mayıslar insanca bir yaşam, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya yaratma mücadelesinin bir parçasıdır.

1 Mayısların yasaklandığı Taksim Meydanı'ndayız. Taksim işçiye yasaklanamaz. Bu Avrupa İnsan Halkları Mahkemesi tarafından da Türkiye'nin en büyük mahkemesi Anayasa Mahkemesi tarafından da tescil edilmiştir. 1977 yılından sonra faşistler tarafından katledilen DİSK Genel Başkanı, Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler tarafından, burası 1 Mayıs meydanı ilan edilmiştir. Onun için her 1 Mayıs'ta da insanca bir yaşam, işçilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam ücreti alması, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, para babalarına karşı, kapitalizme karşı isyanımızı dile getiriyoruz. Ben bir kez daha hepimizin, 1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Örgütsüz işçi köledir, örgütlü işçi yenilmezdir."

Sendikaların Taksim Anıtı'nı ziyaret etmesinin ardından anıt ve çevresi bariyerlerle tekrar kapatıldı, gazeteciler alandan çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, 1 Mayıs, Güncel, Taksim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na Çelenk Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 03:01:38. #7.12#
SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta Taksim Anıtı'na Çelenk Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.