1 Mayıs Taksim kutlamalarında gözaltına alınanlara tutuklama kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

1 Mayıs Taksim kutlamalarında gözaltına alınanlara tutuklama kararı

Geniş Video İzle

Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için meydana çıkmaya çalışan 38 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılık 65 kişiden 13'ünü adli kontrol ile serbest bırakıp 52 kişi hakkında suçlamalarla tutuklama istemişti.

05.05.2024 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararına dayanarak 1 MayısTaksim'de kutlamak için meydana çıkmaya çalışan ancak gözaltına alınan 38 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılık 65 kişiden 13'ünü adli kontrol ile serbest bırakıp 52 kişi hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu görevlisine direnme" suçlarından tutuklama istemişti.

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelen ve gözaltına alınan 65 kişi sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gün boyunca savcılıkta ifadeleri alınan 1 Mayıs eylemcilerinden 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 52 kişi de "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet" "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu görevlisine direnme" suçlarından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 38 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 14 kişi ise serbest kaldı.

Tutuklama kararının verildiği dakikalarda müvekkilleri hakkında bilgi almaya çalışan avukatlarla polisler arasında zaman zaman tartışmalar ve gerginlikler yaşandı.

YILMAZ TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Tutuklama kararının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tunç, "İstanbul'da, emeğin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına ve tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; 65 şüpheli gözaltına alınmış olup, 38 şüpheli "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Kamu Görevlisine Direnmek" suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs Taksim kutlamalarında gözaltına alınanlara tutuklama kararı
Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs, Taksim, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Taksim kutlamalarında gözaltına alınanlara tutuklama kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Kahire’den sonuç çıkmadı Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak
23:15 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi
22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
21:20 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddiası doğru değil
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 03:59:22. #1.11#
SON DAKİKA: 1 Mayıs Taksim kutlamalarında gözaltına alınanlara tutuklama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement