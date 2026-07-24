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1 milyon dolarlık teklifi reddetti

1 milyon dolarlık teklifi reddetti
24.07.2026 13:07  Güncelleme: 13:15
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- Kudüs'teki Müslüman varlığının korunması için mücadele veren Filistinli Ayşe Masluhi: "1 milyon dolar teklifi yapan, Filistin topraklarını gasbeden kişiye nedenini sordum. Bana açıkça şöyle dedi: 'Biz sadece bir yerden başlamak istiyoruz. Bir kez başlarsak gerisi gelir.' Bunu hiç çekinmeden söyledi ama inşallah bugün başlayabilecekleri kimseyi bulamayacaklar. Vatanını satan, dinini de şerefini de ahlakını da satar" "Türkler destek konusunda gerçekten büyük sorumluluk üstleniyor. Kimse onları buna zorlamıyor. Bunu tamamen Mescid-i Aksa, Kudüs sevgisinden yapıyorlar. Onlarda buraya karşı güçlü bir aidiyet duygusu var"

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa ile Burak Duvarı Meydanı'na bakan evini Filistin topraklarını gasbeden kişilerin yaptığı 1 milyon dolarlık teklife rağmen satmayan Ayşe Masluhi, "Vatanını satan, dinini de şerefini de ahlakını da satar. İnşallah Allah'a iman eden hiçbir Arap Müslüman dinini ve vatanını satmaz." dedi.

Aslen Fas kökenli bir aileden gelen Masluhi, siyonist işgalin yalnızca askeri ve siyasi yollarla değil, evlerin satın alınması yoluyla da sürdürüldüğünü belirterek, Kudüs'teki Müslüman varlığını azaltmaya yönelik girişimleri ve kendi evini satması için yapılan baskıları AA muhabirine anlattı.

Masluhi, Mescid-i Aksa yakınlarındaki mütevazi evinin yıllardır satın alınmaya çalışıldığını, kendisinin de bu ve bunun gibi girişimlere karşı mücadele verdiğini söyledi.

Masluhi, kendisi gibi çevresindeki Filistinlilerin de evlerini satmadığını belirterek, "Elhamdülillah, kimse evini satmıyor. En azından benim bildiğim ve içinde bulunduğum çevrede evini satan kimse yok. Buna rağmen çok büyük paralar teklif ediyorlar." diye konuştu.

Evini satması için alıcıların sürekli fiyat yükselttiğini anlatan Masluhi, en büyük hedeflerinin bölgedeki Müslüman nüfusu azaltmak olduğunu vurguladı.

Masluhi, "Benim küçücük bir evim var. Bir odası ve mutfağından oluşan mütevazı bir ev. Bu ev için bana tam 1 milyon dolar teklif ettiler. 1 milyon dolar teklifi yapan, Filistin topraklarını gasbeden kişiye nedenini sordum. Bana açıkça şöyle dedi: 'Biz sadece bir yerden başlamak istiyoruz. Bir kez başlarsak gerisi gelir.' Bunu hiç çekinmeden söyledi ama inşallah bugün başlayabilecekleri kimseyi bulamayacaklar. Vatanını satan, dinini de şerefini de ahlakını da satar. İnşallah Allah'a iman eden hiçbir Arap Müslüman dinini ve vatanını satmaz."

"Bölgedeki Müslüman nüfusu azaltabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar"

Evine yönelik yoğun ilginin bulunduğu bölgenin stratejik öneminden kaynaklandığını belirten Masluhi, "Benim evim Burak Duvarı Meydanı'nın hemen yakınında bulunuyor. Onlar bu duvara 'Ağlama Duvarı' diyor. Orayı kutsal bir dini mekan olarak görüyorlar. Bu nedenle çevresinde Arapların ve Müslümanların yaşamasını istemiyorlar. Bölgedeki Müslüman nüfusu azaltabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Masluhi, Filistin topraklarını gasbedenlere ev satın alabilmesi için ciddi mali destek sağlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bildiğim kadarıyla dünyanın dört bir yanındaki Yahudi Ajansı, özellikle Amerika ve Avrupa'da çok aktif çalışıyor. Çok büyük mali imkanlara sahipler. Filistin topraklarını gasbeden siyonistlere şunu söylüyorlar: 'Fiyatı düşünmeyin. Evi alın, parasını biz ödeyeceğiz.' Bugün siyonist hükümet de Kudüs'te kalan kişilere her türlü desteği sağlıyor. Öncelikle onlara konut veriliyor çünkü insan için en önemli ihtiyaç barınmadır. Ayrıca, geçimlerini sağlayacak aylık maaş da bağlanıyor. Yani rahat bir hayat sürmelerini sağlayacak bütün imkanlar sunuluyor."

Mescid-i Aksa için destek çağrısı

Kudüs'teki Müslüman varlığının korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Masluhi, Mescid-i Aksa'nın sürekli canlı tutulması gerektiğini belirterek, "Bizim Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'nın çevresinde kalmaya devam etmemiz çok önemlidir. Ben her zaman Allah'tan bunu diliyorum. Kudüs'te yaşayan herkese de sürekli şunu söylüyorum: Mescid-i Aksa'yı sürekli canlı tutmalıyız. Sadece namaz vakitlerinde değil, bu mescit her zaman dolu olmalı. Elhamdülillah bugün çok sayıda insan geliyor ama biz daha da fazlasını istiyoruz. Çünkü onlar her gün içeri soktukları gruplarla Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeye çalışıyor." dedi.

Masluhi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara da çağrıda bulunarak, Mescid-i Aksa'nın ortak sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Türklerin Kudüs'e verdiği desteğe de değinen Masluhi, "Türkler destek konusunda gerçekten büyük sorumluluk üstleniyor. Kimse onları buna zorlamıyor. Bunu tamamen Mescid-i Aksa, Kudüs sevgisinden yapıyorlar. Onlarda buraya karşı güçlü bir aidiyet duygusu var. Hem maddi hem manevi destek veriyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, Politika, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 milyon dolarlık teklifi reddetti - Son Dakika

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