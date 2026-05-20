10 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet

20.05.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen çiftin katilleri, beklenen itiraflar sonucu ortaya çıktı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 10 yıl önce öldürülen Fatma (79) ve İbrahim Teryaki (74) cinayetinin aydınlatılmasının ardından çiftin kızları Fevziye Öğüç, "Annemle babamın ölümü ile 10,5 yıldır hayatımız adeta çığırından çıktı. Çok üzgünüz. Katillerinin bulunmasıyla büyük bir mutluluk yaşadık" dedi.

Olay, 5 Ocak 2016'da Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde meydana geldi. İbrahim ile eşi Fatma Teryaki, 6 Ocak'ta torunları E.T. tarafından müstakil evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen delil niteliğindeki malzemelerin incelenmesi sonucunda, giydiği montun kolunda barut izine rastlanan çiftin torunu E.T. tutuklandı. E.T.'nin tutuklanmasının ardından N.T. ve oğlu Özkan Teryaki'nin köyde konuyu dillendirerek algı yarattıkları ve olayın üstünü örtmeye, dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştıkları öğrenildi. 14 ay hapis yatan E.T., Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada delil yetersizliğinden beraat etti.

EKİPLER, AİLEYİ FİZİKİ VE TEKNİK YAKIN TAKİBE ALDI

Şüpheli olarak değerlendirilen E.T.'nin beraat etmesi nedeniyle olay, faili meçhul olarak kaldı ve soruşturma devam etti. Yıllardır çözülemeyen çifte cinayet, 2026 yılında yeniden ele alınarak incelenmeye başlanıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayın geçmiş tüm detayları yeniden incelenip, tanık ifadeleri güncellenerek, teknik ve fiziki takip çalışmaları gizlilikle yürütüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin, aile içinden birilerinin olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, aile üyelerini fiziki ve teknik yakın takibe aldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TORUN, KABUSLAR GÖRMÜŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda Özkan Teryaki'nin olay sonrası psikolojik olarak çöküntü yaşadığı, geceleri kabuslar görerek sıçrayarak uyandığı ve çevresine tedirgin davranışlar sergilediği tespit edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda Özkan Teryaki ve görüştüğü herkes yakın takibe alındı. Derinleştirilen soruşturmada Özkan Teryaki'nin, dedesini ve babaannesini öldürdüğü saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan Teryaki, annesi N.T., F.T., R.Ç., E.P., M.G. ve S.T.'yi gözaltına aldı.

ANNE VE OĞUL, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan çapraz sorguda Özkan Teryaki ile annesi N.T. cinayeti, 'Aile içi husumet' nedeniyle gerçekleştirdiklerini, olayı Özkan Teryaki'nin gerçekleştirdiğini, N.T.'nin olaya tanıklık ettiğini, olay sonrası Özkan Teryaki ile birlikte hareket ederek olay yerinde detaylı temizlik yapıp delil ve izleri yok ettiklerini itiraf etti. İtirafların ardından şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldı. Olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğinin Özkan Teryaki tarafından Kızılırmak Nehri'ne atıldığı belirlendi. Şüphelilerden Özkan Teryaki, işlemlerini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, annesi N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Özkan Teryaki'ye olay yeri keşfi yaptırıldığı sırada yaptığı itirafta, "Dedeme, 'sen nasıl böyle bir şey yaparsın' dedim. 'Neyi' dedi. 'Nasıl yaparsın, sana soru soruyorum' dedim. 'Neyi diyorsun' dedi. Ben de 'tecavüz nasıl edersin' dedim. 'Yaptım, bana ne yapabilirsin' dedi. Sonra o hırsla vurdum" dediği görüldü. Avukat Mehmet Zahit Tırkız, İbrahim ve Fatma Teryaki'nin kızı Fevziye Öğüç ile torunları Serdar Teryaki, 'tecavüz' iddialarına tepki gösterdi.

'HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU'

İbrahim ile Fatma Teryaki'nin kızı Fevziye Öğüç de "Annemle babamın ölümü ile 10,5 yıldır hayatımız adeta çığırından çıktı. Çok üzgünüz. Katillerinin bulunmasıyla büyük bir mutluluk yaşadık. Ama aynı zamanda da büyük bir üzüntü yaşadık. Çünkü babama çok kötü bir iftira atıldı. Aynı evin içinde üç tane gelin, bir tane kız yetişmiştir ve asla böyle bir şey kesinlikle olmadı. Babama atılan bu iftirayı kınıyorum. N.T.'ye de ev hapsi verilmesine çok üzüldüm. Onun da hapse atılmasını istiyorum. Hayatımız zindan oldu. Babamın gözleri zaten görmezdi. Para için işlenmiş bir cinayettir bu. Babamın üzerine de büyük bir günah atıldı. Bu günahın kaldırılmasını istiyorum. Bu pisliğin temizlenmesini istiyorum" dedi.

'ÖZKAN TERYAKİ'NİN BU OLAYI MADDİ ÇIKARLAR AMACIYLA İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

İbrahim ve Fatma Teryaki'nin torunu Serdal Teryaki ise "Bu faili meçhul olayın çözülmesinden dolayı Adalet Bakanımıza, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu olayda İtirafçı olarak tutuklanan Özkan Teryaki'nin bu olayı maddi çıkarlar amacıyla işlediğini düşünüyorum. Annesinin de birebir yanında olduğunu ve buna yardım ve yataklık ettiğinden dolayı gereken cezayı almasını istiyorum. Bu konuşulan iftira karşısında da annem de yıllarca o evde İbrahim Teryaki'nin gelini olarak yaşamıştır. Bu olay tamamen iftiradır ve kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Buradaki suçlamalar kesinlikle asılsızdır ve gereken cezaları almalarını Adalet Bakanlığı'ndan, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ve savcımızdan talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'CİNSEL İSTİSMAR' YÖNÜNDEKİ HİÇBİR İDDİAYI KABUL ETMİYORUZ'

Avukat Mehmet Zahit Tırkız, "5 Ocak 2016 tarihinde meydana gelen olay nedeniyle dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nda incelemiş ve gerekli deliller toplanıp şu anda fail Özkan Teryaki tutuklanmış pozisyonda. Biz bu cinayetin özellikle para için işlendiğini düşünüyoruz. Kesinlikle 'cinsel istismar' yönündeki hiçbir iddiayı kabul etmiyoruz. Çünkü aynı dönemde diğer gelin, başka kızlar da evde mevcut. Kendisi Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine dayanarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve daha az ceza almasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle biz kesinlikle beyanların hiçbirini kabul etmiyoruz. Süreçte Ocak 2016'dan sonra ilerleyen zamanda biliyorsunuz ki 15 Temmuz gibi bir olay oldu. 15 Temmuz'da yargı camiasında büyük değişiklikler oldu. Aynı zamanda kriminal büroda, jandarmada kollukta ciddi değişiklikler oldu. Bu dosya o dönemde sürüncemede kaldı. Biz delillerin toplanması için o dönemde de çok mücadele ettik, çok uğraştık. Olay olduğu esnada N.T. de evde olduğunu özellikle beyan etmektedir. N.T.'nin evde olması ve Özkan'ın da ondan güç alarak, ondan enerji alarak bu cinayeti işlediği düşüncesindeyiz. Bu sebeple N.T.'nin de ev hapsinde değil, tutuklanması talebinde bulunacağız. Sayın Bakanımız Akın Gürlek Bey'e ve aynı şekilde bakanlık biriminde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nda çalışan tüm meslektaşlara aynı zamanda Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcımıza ve başsavcı çalışanlarına, kolluk kuvvetine de teşekkürlerimizi iletmek isteriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü

13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:10
İstanbullulara Meteoroloji’den “3 saat“ uyarısı
İstanbullulara Meteoroloji'den "3 saat" uyarısı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
11:52
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun’u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık
11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:34:32. #7.12#
SON DAKİKA: 10 Yıl Sonra Aydınlatılan Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.