100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

08.04.2026 17:04
Samsun’da korsan taksicilik yapan sürücüye 100 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 30 gün el konuldu ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Suçu kendisini çağıran yolculara atan sürücü "Beni suça sürüklediklerinden dolayı ben de onları şikayet edeceğim" ifadelerini kullandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen sürücüye 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ 

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan taksi taşımacılığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler, Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alarak otomobili durdurdu. 

SUÇU YOLCULARA ATTI 

Yapılan kontrollerde araçtaki yolcular korsan taşımacılık hizmeti aldığını itiraf etti. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 100 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Korsan taşımacılıkta kullanılan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Kadın sürücü, kendisinin suçsuz olduğunu ve yolcuların çağırdığını belirterek, onlardan şikayetçi olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Ablam 50 yaşına merdiven dayamışsın hala 'beni suça sürüklediler' diyorsun?????? 0 1 Yanıtla
  • Ahmet İlhan Ahmet İlhan:
    yapmayın diyorsunuz ama televizyonlarda bas bas reklamlar yapılıyor nasıl olacak 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    İyide benim bildiğim zaten yolcuyada ceza var yolcuya ceza kesmemislermi enteresan 0 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Ülkemizde acilen über taksi yada Çin de ki gibi elektrikli sürücüsüz taksi sistemine geçilmeli,yapay zekayla çok kısa bir sürede kurulabilir? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Bağdat’ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor Bağdat'ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Galatasaray, 200 milyon Euro’luk çılgın gelirin sahibi oldu Galatasaray, 200 milyon Euro'luk çılgın gelirin sahibi oldu
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
VAR kayıtları açıklandı Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti
Yavruvatan’da mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu Yavruvatan'da mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

16:56
Osimhen’den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber
Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber
16:52
İran: Lübnan’a saldırıları nedeniyle İsrail’i cezalandıracağız
İran: Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
