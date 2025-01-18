100 Milyon TL'lik Yolsuzluk Operasyonunda 11 Gözaltı - Son Dakika
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100 Milyon TL'lik Yolsuzluk Operasyonunda 11 Gözaltı

100 Milyon TL\'lik Yolsuzluk Operasyonunda 11 Gözaltı

İzmir merkezli operasyonda iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini hukuka aykırı olarak devralan K.G. ve 10 diğer şüpheli yakalandı. Şirketin sermayesinden 100 milyon TL kamu zararına neden olunduğu iddia ediliyor.

18.01.2025 19:17  Güncelleme: 19:20
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İZMİR merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini hukuka aykırı şekilde devralan ve şirketin sermayesini zimmetine geçirerek 100 milyon TL'lik kamu zararına neden olduğu ileri sürülen şirketin yönetim kurulu başkanı K.G.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. K.G.'nin 180 bin TL ödeyerek kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirttiği de ortaya çıktı.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, K.G. isimli şüphelinin, borçları nedeniyle batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devraldığı belirlendi. K.G.'nin ayrıca, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de belirlendi. Yürütülen çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.

180 BİN TL'YE KENDİSİNE 'YILIN İŞ ADAMI' ÖDÜLÜ VERDİRTMİŞ

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde söz konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" dedikleri de yine teknik ve fiziki takip neticesinde belirlendi. K.G.'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı ödülü verdirttiği de yine çalışmalar neticesinde ortaya çıktı. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL'yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım', 'yedek parça' ve 'acente masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak, toplamda 100 milyon TL'ye yakın kamu zararına neden olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı. İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber: İTolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 100 Milyon TL'lik Yolsuzluk Operasyonunda 11 Gözaltı - Son Dakika

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