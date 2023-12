11. Boğaziçi Film Festivali Ödül Töreni Yarın Gerçekleşecek

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "11. Boğaziçi Film Festivali," yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde ödül töreniyle sona erecek.

Yolculuğuna 2013'ten beri aralıksız devam eden festivalde yarın jüri değerlendirmelerinin ardından "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Kategori ödülleri dışında Ulusal Yarışma'da Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen "En İyi İlk Film Ödülü" ile Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından desteklenen "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü" de verilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 8 film yarıştı

Boğaziçi Film Festivali'nde her yıl sinemanın yeni ve nitelikli filmlerini seyirciyle buluşturmak ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası sektörel alanda görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda büyük ödül olarak "En İyi Film"e verilen Altın Yunus'un yanı sıra 200 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda İsmail Doruk'un "60 Gün", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Mesut Keklik'in "Bölge", Tufan Şimşekcan'ın "Ceylin", Yiğit Küçükkibar'ın "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", Mehmet Demir Yılmaz'ın "Kum Zambağı", Nursen Çetin Köreken'in "Üç Arkadaş" ve Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri izleyici karşısına çıktı.

Aynı kategoride yer alan "Bölge", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", "Kum Zambağı", "Üç Arkadaş" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri dünya prömiyerlerini, "60 Gün" ise Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştirdi.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in desteğiyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan "Bölge", "Ceylin", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yarıştı.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 film yarıştı

Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda Muayad Alayan'ın "A House in Jerusalem", Marie Amachoukeli'nin "Ama Gloria", Tahmina Rafaella'nın "Banu", James Marsh'ın "Dance First", Abu Bakr Shawky'ın "Hajjan", Behrooz Karamizade'nin "Empty Nets", Domien Huyghe'ın "Sea Sparkle", Bille August'un "The Kiss", Dmitry Dyachenko'nun "The Rage" ve Timm Kröger'ın "The Universal Theory" filmleri izleyiciyle buluştu.

Kısa Ulusal Kurmaca Yarışması'nda da Can Baran'ın "Apartman Boşluğu", Sertaç Bozkurt'un "Ayakkabı", Mehmet Acaruk'un "Elma", Resul Aşlak'ın "Fotoğraf", Muaz Güneş'in "Hayırlı Olsun Ziyareti", Zeynep İncetekin'in "Karatavuk", Uğur Savaş'ın "Kurdun Kutusu", Murat Berber'in "Mesken", Leila Norouzi ve Eren Uğur'un "Selvi Uykusu" ve Recep Çavdar'ın "Zemberek" filmleri yer alıyor.

Kısa Uluslararası Kurmaca Yarışması'nda ise Filipinli yönetmen Sam Manacsa'nın "Cross My Heart and Hope To Die", İranlı yönetmen Sonia K. Hadad'ın "File", Yunan yönetmen Nikos Kyritsis'in "Highway of a Broken Heart", Hırvat yönetmen Jasna Safic'in "Late Winter", Fransız yönetmen Mahaut Adam'ın "My Little Daddy", Çek yönetmen Damian Vondrasek'ın "Rites", Portekizli yönetmen David da Costa'nın "The Death Mess", Hırvat yönetmen Andrea Slavicek'in "The Real Truth About the Fight", Makedon yönetmen Aleksandra Kardalevska'nın "The Script" ve Çek yönetmen Savva Dolomanov'ın "Silhouette" filmleri yarıştı.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda 10 film yer aldı

Ulusal Belgesel Yarışması'nda Enes Hakan Tokyay'ın "Bilinen Son Kıyamet", Saeid Mayahy ve Miriam Carlsen'in "Game Over", Tuba Deniz'in "Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zamanı", Semih Sağman'ın "Hayatımın En Güzel Günü", Murat Pay'ın "Hep Otuz Yaşında", Seyid Çolak'ın "Kedi Adam", Ersan Er'in "Kırk", Serhan Doğan'ın "Meryem", Behçet Güleryüz'ün "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" ve Mehmet Güreli'nin "Sinema Hakikatinin İçinde Uzun Bir Yolculuk: Necip Sarıcı" belgesellerinin gösterimi yapıldı.

Bu yıl Filistin filmleri seçkisi izleyiciyle buluştu

11. Boğaziçi Film Festivali'nde bu yıl Filistin'de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmlere yer verildi.

Festivalin bu bölümünde Abdallah Al-Khatib'nin "Little Palestine (Diary of a Siege)", Farah Nabulsi'nin festivalin açılış filmi olan "The Teacher", Maha Haj'ın 2022 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış programında en iyi senaryo ödülü kazanan "Mediterranean Fever", Mohanad Yaqubi'nin "R21 aka Restoring Solidarity", Michel Khleifi'nin "Tale of the Three Jewels", Tewfik Saleh'in "The Dupes" ve Ahmad Saleh'in 2011, 2016 ve 2021 yıllarında yaptığı üç kısa filmden oluşan üçlemesi "House – Ayny- Night" sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.