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11 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı - Son Dakika
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11 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı

Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu alanlardan devlete ait veya Hazine'ye ait taşınmazlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman tesis etmek amacıyla kullanılacak.

11 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı
13.12.2023 - 06:51,
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Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Muğla, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 11 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı - Son Dakika
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