11 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı - Son Dakika
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11 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı

Akdeniz'de tek başına bulunan 11 yaşındaki kız, Lampedusa'ya götürüldü, göçmenlerin durumu endişe verici.

12.12.2024 13:36
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ROMA, 12 Aralık (Xinhua) -- Akdeniz'de suda tek başına bulunan 11 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarılarak İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adasına götürüldü.

Kurtarma işlemi bir yardım grubunun işlettiği gemiyle gerçekleştirildi.

Kız çocuğunun geçen hafta Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan yaklaşık 45 kişilik bir göçmen grubundan hayatta kalan tek kişi olduğu düşünülüyor.

Kurtarma ekipleri küçük kızı çarşamba günü sabah saatlerinde bulduklarını belirtti.

Her yıl binlerce göçmen Avrupa'nın güneyine ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. Göçmenlerin varış noktaları arasında özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan yer alıyor.

İtalya İçişleri Bakanlığı'na göre bu yıl şu ana kadar 64.021 göçmen ve sığınmacı Orta Akdeniz rotası üzerinden İtalya'ya ulaşırken, 2023'ün aynı döneminde bu sayı 153.126 idi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre 2024'te Avrupa'nın güneyine ulaşan toplam 185.623 göçmenden 175.000'i bunu Akdeniz'i geçerek yaptı.

Gelen göçmen sayısı 2015-2016 yıllarındaki yoğunluğa kıyasla azalmış olsa da, ölü sayısı endişe verici derecede yüksek olmaya devam ediyor. UNHCR, 2022'de 3.017, 2023'te 4.110, 2024'te ise şu ana kadar yaklaşık 2.250 kişinin kayıp ya da ölü olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Lampedusa, Kurtarma, 3-sayfa, Akdeniz, Göçmen, Güncel, Dünya, Tunus, Son Dakika

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