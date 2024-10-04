12. Boğaziçi Film Festivali Seçkisi Açıklandı - Son Dakika
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12. Boğaziçi Film Festivali Seçkisi Açıklandı

Boğaziçi Film Festivali'nde 32 belgesel ve kısa film 18-25 Ekim'de izlenebilecek.

04.10.2024 15:20
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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Boğaziçi Film Festivali"nin kısa ve belgesel filmleri belli oldu.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, ulusal ve uluslararası kategorilerde belgesel ve kısa film dalında 32 yapım izlenebilecek.

Sinemaseverlerle 18-25 Ekim'de buluşacak festivalin Ulusal Kısa Film seçkisinde, Ahmed Said Ağaoğlu'nun "Cerrahı Ararken", Ali Emre Ceylan'ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor", Oben Yılmaz'ın "Günaydın Anne", Sema Güler'in "Kabuk, Erdal Baran Şahin'in "Kafamdaki Polis", Mustafa Adak'ın "Raci", Mert Erez'in "Rehber", Baturay Tunçat'ın "Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan", Ramazan Yıldırım'ın "Tutsak", Şirin Bahar Demirel'in "Zarafet ve Şiddet Arasında" filmleri yer alacak.

Uluslararası Kısa Film seçkisinde ise Güney Afrika-Amerika ortak yapımı, Jason Adam Maselle'nin "Bahisçi" (Punter), Fransa- Birleşik Krallık ortak yapımı, Lewis Rose'un "Bekçi" (Keep), İtalyan yapımı, Andrea Gatopoulos'un "Eggregores'in Teorisi" (The Eggregores's Theory), Kanada yapımı, Alirıza Kazemipur ve Panta Mosleh'in yönettiği "Geçit" (Hatch), İran yapımı Nigar Hasanzade'nin "Hamle" (Lunge), Arjantin-İspanya- Amerika ortak yapımı, Patricio Martínez ve Francisco Canton'un "Hiç Alakası Yok" (Not Related At All), İzlanda yapımı, Gunnur Martinsdottir Schlüter'in "Müdahale" (Intrusion), Rusya Federasyonu'ndan, Kristina Panova'nın "Omurga" (Spine), Birleşik Krallık'tan, Oliver McGoldrick'in "Üç Ağıt" (Three Keenings) ve Hırvatistan'dan Milorad Milatovic'in "Yabancı" (The Stranger) filmleri gösterilecek.

Belgesel seçkisinde ise Mahmut Taş'ın "Ada", Murat Ocak'ın "Başka Bir Roman", Kadir Can Arabacı'nın "Buzun Ruhu", Selimcan Tatı'nın "Deliler: Alabaş Gecesi", Evrim İnci ve Nurullah Dinçer'in "Gidebildiğim Kadar Uzağa", Mesut Tufan'ın "Gök Kubbenin Sedaları", Esin Özalp Öztürk'ün "Işığın Hasadı", Hasan Ete'nin "İyi Ölüm", Didem Tütüncü'nün "Sınırdaki Kanatlar", Ömür Gürgen'in "Yediden Yetmişe", Yalçın Yalın'ın "Zamanın Terk Ettiği" ve Sezer Ağgez'in 30 Yaşında Öğrendiğim Şeyler" adlı yapımları büyük ödül için yarışacak.

Belgesel dalında En İyi Film 50 bin lirayla ödüllendirilirken, Jüri Özel Ödülü'nü alan yapıma da 30 bin lira para ödülü verilecek.

Kısa film dalında da ulusal ve uluslararası kategorilerde En İyi Film seçilen yapımlara 30'ar bin liralık ödül takdim edilecek. Yönetmen Ahmet Uluçay anısına verilen Büyük Ödül'ün sahibi ise 50 bin lira almaya hak kazanacak.

Festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek.

Festivale ilişkin detaylı tüm bilgiye, www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 12. Boğaziçi Film Festivali Seçkisi Açıklandı - Son Dakika

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